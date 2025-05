Svelate le dimensioni di DOOM: The Dark Ages su PS5 e le date del preload per Standard e Premium Edition

Mancano ormai poche settimane al lancio di DOOM: The Dark Ages e come da tradizione l'account PlayStation Game Size ha svelato su X le dimensioni del download su PS5 e quando sarà possibile iniziare il preload delle copie digitali tramite il PlayStation Store della Standard Edition e della Premium Edition con accesso anticipato.

Stando alle informazioni condivise, DOOM: The Dark Ages richiederà 84,32 GB di spazio libero per il download, a cui si aggiungono altri 17,58 GB per l'artbook digitale incluso nella Premium Edition, per un totale di poco più di 100 GB. Si parla della versione 1.001.000 del titolo, con le dimensioni totali che potrebbero aumentare o diminuire leggermente da qui al lancio.