I giochi in uscita a maggio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Quali sono i giochi in arrivo a maggio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch? Da Doom: The Dark Ages a Elden Ring Nightreign, da Fantasy Life a Blades of Fire, ecco la lista completa.

Maggio è senza dubbio il mese di Doom: The Dark Ages, il nuovo capitolo dell'iconica serie sparatutto che ci condurrà all'interno di scenari completamente inediti per portare la tradizionale azione run & gun della saga verso nuovi ed entusiasmanti livelli. Non si tratta tuttavia dell'unica uscita di peso per un mese che vedrà anche l'arrivo dell'attesa esperienza multiplayer di Elden Ring Nightreign. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo segnerà il ritorno di una proprietà intellettuale che ha riscosso un grande successo sulle piattaforme Nintendo, mentre Blades of Fire ci mostrerà di cosa sono capaci gli sviluppatori di MercurySteam, autori di Castlevania: Lords of Shadow e Metroid Dread. Il tutto mentre si avvicina a grandi passi il momento del debutto di Nintendo Switch 2 e dei suoi titoli di lancio.

Revenge of the Savage Planet In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'8 maggio Revenge of the Savage Planet si pone come il sequel spirituale del bizzarro Journey to the Savage Planet e punta a spingere ancora più in là il peculiare umorismo che caratterizzava il gioco, insieme a un comparto narrativo che mette da parte la coerenza in favore di un'esperienza spiccatamente pulp e surreale. Alle prese con un pianeta alieno ostile, dovremo affrontare la misteriosa entità che ha sbaragliato la precedente spedizione. Il nostro personaggio in Revenge of the Savage Planet Il gioco miscela abilmente esplorazione, piattaforme e combattimenti grotteschi in un mondo che sembra uscito da un'allucinazione, abitato da creature che assomigliano a mix improbabili di ortaggi, molluschi e dispositivi elettronici. L'ironia corrosiva pervade ogni aspetto dell'avventura, dagli oggetti che raccogliamo ai commenti sarcastici del nostro assistente vocale, fino alle pubblicità satiriche che interrompono il gameplay nei momenti meno opportuni. Abbiamo provato Revenge of the Savage Planet lo scorso dicembre.

The Midnight Walk In uscita su PC e PS5 l'8 maggio The Midnight Walk è la nuova avventura realizzata dagli autori di Lost in Random: un viaggio sospeso fra sogno e incubo, rigorosamente in notturna, che ci troveremo ad affrontare in compagnia di una lanterna senziente chiamata Potboy. Sarà lui a farci da guida attraverso il buio, mentre esploriamo uno scenario misterioso facendo attenzione a non farci prendere dall'Oscurità, un'entità minacciosa che si manifesta attraverso varie insidie. Una sequenza di The Midnight Walk Collaborando con Potboy avremo la possibilità di illuminare il nostro cammino, distrarre i nemici grazie alle sue fiamme danzanti e trovare rifugio nei momenti più difficili. La luce del nostro amico, tuttavia, rappresenta un'arma a doppio taglio visto che può attrarre pericoli inaspettati: un aspetto che manterrà alta la tensione nel corso dell'intera campagna, mentre veniamo accompagnati dal peculiare stile grafico del gioco.

DOOM: The Dark Ages In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 15 maggio Doom: The Dark Ages promette di catapultarci in un medioevo oscuro e inquietante per dar vita a battaglie mai così spettacolari, frenetiche ed entusiasmanti, sempre al comando del potentissimo Doom Slayer ma con tante nuove opportunità per infliggere dolore e distruzione alle orde demoniache che ancora una volta mirano a invadere il mondo e a trasformarlo in un nuovo inferno. Caratterizzato da un gameplay che riporta il protagonista con i piedi per terra, mettendo da parte le sequenze acrobatiche di Doom Eternal, The Dark Ages racconta le origini del personaggio e lo fa attraverso un comparto narrativo sorprendentemente sviluppato, ricco di sequenze in terza persona in cui avremo modo di scoprire la verità sul misterioso guerriero e sul suo antagonista principale. Il sistema di combattimento mette in campo l'inedito scudo rotante: uno strumento che permette di difendersi dall'attacco dei nemici, ma anche di sferrare colpi devastanti in combinazione con armi contundenti come il guanto elettrico, la mazza ferrata e il mazzafrusto, che vanno a integrarsi alla perfezione all'interno di un impianto votato anche stavolta alla violenza e alla velocità. Uno dei tanti nemici presenti in DOOM: The Dark Ages Contro di noi troveremo demoni ancora più pericolosi, capaci di lanciarci addosso letteralmente una pioggia di proiettili e di circondarci per non darci tregua nel corso degli scontri, in cui potremo addirittura cavalcare droni e robot giganti per creare sequenze che non mancheranno di lasciare un segno indelebile nella memoria degli appassionati. Avete letto il nostro provato di Doom: The Dark Ages?

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo In uscita su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 21 maggio Dopo il grande successo dell'originale Fantasy Life su Nintendo 3DS, sembrava che la serie targata Level-5 fosse destinata unicamente ai dispositivi mobile, ma fortunatamente il team di sviluppo giapponese ha riconsiderato le proprie strategie e così Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo segna un importante ritorno su PC e console di questo peculiare mix fra RPG, life simulator e world building. Alcuni dei personaggi di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo Nei panni di una ragazza misteriosa, dotata del potere di viaggiare fra le diverse epoche, avremo la possibilità di vivere vite differenti nell'ambito di una struttura sandbox particolarmente ricca di cose da fare e da vedere, con numerosi mestieri da alternare, ognuno caratterizzato da abilità peculiari che ci consentiranno di interagire con il mondo che ci circonda e con gli altri personaggi in maniera unica.

Blades of Fire In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 22 maggio MercurySteam, lo studio autore di Castlevania: Lords of Shadow e Metroid Dread, si cimenta con una nuova proprietà intellettuale: Blades of Fire. Si tratta di un action RPG a sfondo fantasy che si focalizza su di un aspetto in particolare, ovverosia la forgiatura delle armi del protagonista, Aran de Lira, a cui viene affidato il compito di affrontare una forza che minaccia di distruggere il regno. Il protagonista di Blades of Fire insieme al suo fido compagno di viaggio Una regina malvagia ha infatti lanciato un incantesimo che pietrifica l'acciaio comune, consentendo solo alle sue truppe di utilizzare il metallo e donando loro un vantaggio sostanziale rispetto agli avversari. Aran dovrà dunque trovare il modo di creare nuove armi immuni al sortilegio e utilizzarle in battaglia per fermare l'invasione, all'interno di un'esperienza che promette di essere profonda e sfaccettata. Abbiamo provato Blades of Fire alcune settimane fa.

Onimusha 2: Samurai's Destiny In uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 23 maggio A quasi vent'anni dal debutto su PS2, Onimusha 2: Samurai's Destiny è protagonista di una remaster che rende omaggio all'opera originale di Capcom, consegnandoci una grafica in alta definizione ma anche un sistema di controllo migliorato al fine di rendere l'esperienza più attuale e coinvolgente, pur mantenendo intatto il fascino delle sue ambientazioni e delle sue atmosfere. Alcuni dei personaggi di Onimusha 2: Samurai's Destiny Il protagonista dell'avventura è Jubei Yagyu, un guerriero determinato a vendicare la distruzione del suo villaggio, avvenuta per mano di un esercito di creature infernali, i demoni Genma. Dovremo dunque affrontare questi pericolosi avversari impugnando la spada, la lancia o le armi da fuoco, dando vita a scontri spettacolari sullo sfondo di un Giappone feudale mai così inquietante e misterioso. Volete saperne di più? Date un'occhiata al nostro provato di Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Elden Ring Nightreign In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 30 maggio Annunciato da FromSoftware in maniera inaspettata, Elden Ring Nightreign è un'espansione stand alone focalizzata sulla componente multiplayer cooperativa, che ci catapulta nuovamente nel mondo creato da Hidetaka Miyazaki e i suoi collaboratori per farci visitare però uno scenario inedito, la nuova regione di Plagaride: un luogo misterioso e soggetto al fenomeno della "Marea Notturna", che restringe la mappa finché non saremo soli contro un potente boss. Uno dei nemici che dovremo affrontare in Elden Ring Nightreign Nell'ambito di squadre composte da tre giocatori dovremo dunque confrontarci con sfide relativamente rapide, della durata di circa quarantacinque minuti, alle prese con meccaniche action RPG arricchite da elementi roguelite e selezionando il nostro guerriero da una rosa di otto eroi predefiniti, ognuno dei quali è dotato di caratteristiche e abilità peculiari, inclusa una devastante Ultimate. Le missioni di Nightreign, che ricordano quelle dei Chalice Dungeon di Bloodborne ma su di una scala più ampia, ci vedranno affrontare situazioni inaspettate, generate da un sistema procedurale pensato per metterci in difficoltà e garantire esperienze sempre diverse fra ambienti, nemici, trappole, eventi atmosferici e, ovviamente, devastanti boss. Il misterioso scenario di Elden Ring Nightreign Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro provato di Elden Ring Nightreign, il risultato degli sforzi di FromSoftware è un titolo dal gameplay veloce e divertente, sorprendentemente accessibile e dotato di un grande spessore per quanto concerne personaggi e build, ma inevitabilmente privo della profondità narrativa dell'esperienza da cui deriva.

EA Sports F1 25 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 maggio La nuova edizione del gioco di guida targato Codemasters su licenza ufficiale FIA punta a confezionare una riproduzione ancora più realistica, fedele a accurata del campionato di Formula Uno, grazie all'introduzione di un sistema dinamico di rivalità e relazioni interne, nonché a un percorso di progressione tecnica basato sullo sviluppo delle componenti della monoposto in tempo reale. Una sequenza di gara in EA Sports F1 25 Non è tutto: oltre alle modalità più tradizionali e immancabili, EA Sports F1 25 vedrà anche il ritorno dello story mode Braking Point, in cui potremo seguire le vicende di Aiden Jackson, Devon Butler e della scuderia fittizia Konnersport fra sfide ad alta tensione, conflitti e scelte narrative che andranno a influenzare lo svolgimento degli eventi. Abbiamo dedicato degli approfondimenti alle novità di EA Sports F1 25 e alla modalità narrativa Braking Point.