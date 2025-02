Elden Ring Nightreign: abbiamo provato la nuova formula di FromSoftware

Abbiamo provato Elden Ring Nightreign per svariate ore, un nuovo titolo totalmente autosufficiente - il possesso del gioco base non è richiesto - che proietta la formula di Elden Ring in una velocissima dimensione a base di azione e cooperazione, segnata da qualche pennellata d'ispirazione roguelite. Le cose da dire sono davvero tantissime, ma la più importante è che il primo contatto è stato in grado di fugare quasi tutti i dubbi emersi all'annuncio.

Detto questo, non bisogna mai dimenticare che l'intera produzione di FromSoftware poggia su solidissime fondamenta a base d'azione, su un "loop action" duro e puro al quale di volta in volta è stato cucito addosso un abito diverso: questa è la premessa da cui si è mosso Junya Ishizaki, veterano già progettista del sistema di combattimento di Elden Ring nonché figura di riferimento di una formula che, sin dai primi istanti, riesce a trasmettere tutto il divertimento che ha guidato la mano degli autori in fase di realizzazione.

Nel corso degli ultimi sedici anni FromSoftware ha imboccato una deviazione creativa che ha portato effetti devastanti nell'intera industria dei videogiochi: non serve, in quest'occasione, ripercorrere il cammino della compagnia di Hidetaka Miyazaki, ma vale la pena riflettere su alcuni ingredienti fondamentali nella ricetta dei 'soulslike'. Le opere dello studio, e specialmente l'immenso Elden Ring, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico in ragione del particolare approccio all'esplorazione, delle discussioni fiorite attorno alla loro mitologia, del sistema di progressione che caratterizza il protagonista e di diverse altre unicità di carattere intimo e anche condiviso. Proprio per questa ragione, molti appassionati hanno guardato con forte sospetto l'annuncio della nuova formula, perché si tratta di una sorta di folle esperimento che mette in secondo piano tali elementi al fine di spingersi verso territori inesplorati.

Al calar delle tenebre, infatti, la Marea Notturna lascia spazio solamente all'arena in cui affrontare boss capaci di giustiziare in pochi istanti i gruppi che non si fossero preparati a sufficienza. Questo, a grandi linee, rappresenta lo scheletro di Elden Ring Nightreign: riuscendo a sconfiggere il boss ha inizio una nuova giornata durante la quale potenziarsi, al secondo tramonto emerge un nuovo boss ancora più potente, finché all'alba del terzo giorno toccherà affrontare il Signore della Notte prescelto in una battaglia all'ultimo sangue. Con questa descrizione abbiamo solamente scalfito la superficie dei circa 45 minuti necessari per completare un intero ciclo, un'esperienza che aggiunge alla spina dorsale di Elden Ring una spruzzata di multigiocatore cooperativo e una spolverata di roguelite : adesso è il momento di ricominciare dall'inizio puntando la lente d'ingrandimento sulle singole componenti dell'opera.

Nella versione testata era disponibile esclusivamente la modalità cooperativa per tre giocatori , nel prodotto finale si potrà optare anche per quella in singolo: sta di fatto che, toccando la Grazia che siede al centro dell'hub, si apre un menù della spedizione nel quale selezionare un Signore della Notte, ovvero la "preda" che si desidera cacciare. Una volta scelti l'avversario e il proprio eroe, ci si trova immediatamente catapultati al centro di una regione open-world specificamente legata al boss prescelto: in questa versione si trattava di due configurazioni diverse della stessa mappa caratterizzate da nemici esclusivi, boss unici ed eventi casuali, ancorate a una formula di gioco che risulta tanto familiare quanto innovativa.

Si comincia all'interno della propria base, un piccolo castello fatiscente che ricorda molto da vicino la Rocca della Tavola Rotonda presente nell'Interregno. La differenza più grande rispetto a Elden Ring sta nel fatto che non esiste alcun sistema di creazione dell'avatar: i protagonisti di Nightreign sono otto personaggi originali dotati di stili di combattimento unici, di un sistema di movimento dedicato, persino di personali abilità attive, e tutto lascia intendere che ciascuno di essi metterà sul piatto anche una vicenda narrata. I quattro che hanno scelto di mostrarsi sono Duchess, Recluse, Guardian e Wylder, ma sappiamo per certo che ce ne sono altri quattro ansiosi di fare il loro debutto sul palcoscenico.

Nel Closed Network Test saranno disponibili la Duchess , una sorta di rapidissima ed evasiva assassina, Wylder , ovvero un guerriero molto versatile e vicino al classico gameplay di Elden Ring, Guardian , un tank duro e puro dotato di capacità a dir poco devastanti, infine Recluse , una strega che richiede un approccio al combattimento davvero unico. Prima di analizzarli nel dettaglio vale la pena ricordare brevemente i quattro eroi che saranno disponibili esclusivamente al lancio: pur non essendo stati presentati in via ufficiale, si è intravisto un arciere, un "maestro delle parate" armato di katana e dotato di abilità legate ai contrattacchi, una sorta di guerriero corazzato che impugna un'arma a due mani e un misterioso evocatore.

In un universo che punta a trasformare ogni spedizione in un'esperienza unica, la scelta del protagonista è quella più impattante che si possa compiere: dal momento che si tratta di archetipi prima ancora che di personaggi , ciascuno di essi è dotato di una schivata diversa da tutte le altre, di uno stile di combattimento ben definito, di armi dedicate, ma soprattutto di un'abilità attiva e una classica "Ultimate" che può utilizzare semplicemente tenendo premuto il pulsante △/Y e sfruttando i grilletti, aprendo diversi strati di profondità nel combattimento e nelle sinergie legate alla composizione della squadra. Ovviamente i personaggi possono essere equipaggiati e potenziati nel corso della spedizione, anzi, l'anima di ciascuna giornata sta proprio nella ricerca di armi rarissime o di bonus in grado di stravolgere il funzionamento delle abilità fino a dominare il campo di battaglia.

I personaggi nel dettaglio

Duchess

Duchess è una guerriera agilissima che comincia la partita equipaggiata di un pugnale magico. La particolarità principale sta nella schivata: oltre a sostituire la classica capriola con il "quickstep" tipico di Bloodborne, può effettuarne due in rapida successione per compiere scatti e addirittura acrobazie dotate di un numero di frame di invincibilità molto superiori rispetto agli altri protagonisti.

La sua abilità principale è Restage: all'attivazione, ripete tutti gli effetti subiti dal nemico agganciato negli ultimi secondi. In pratica, se un nemico subisce 1000 danni, all'attivazione di Restage ne subirà altri 1000, e ciò resta valido per i colpi critici o per l'applicazione di status alterati come il sanguinamento, rendendo di fatto le sue sinergie estremamente potenti. La Ultimate Finale rende invisibile l'intera squadra per diversi secondi, permettendo di muoversi senza essere individuati o di rianimare i compagni caduti senza preoccuparsi dei nemici.

Guardian

Strano guerriero dalle sembianze di falco, il Guardian è un classico tank che impugna un'alabarda e un potente scudo sacrificando di riflesso la mobilità: anziché poter contare sulla schivata in capriola, può effettuare solo un piccolo scatto laterale che non è certo l'ideale per sfuggire alle situazioni più pericolose, che affronta invece a muso duro.

La sua abilità principale è Whirlwind, con cui può scatenare una piccola tempesta per scagliare a terra i nemici vicini. A renderlo un membro insostituibile per qualsiasi squadra è tuttavia la Ultimate Wings of Salvation: Guardian decolla nel cielo sfruttando le sue ali e si schianta al suolo infliggendo enormi danni in un'area molto vasta. Ma non è finita qui, perché mantenendo premuto il pulsante dell'attacco rende invincibili tutti i compagni che si trovano nell'area d'effetto per svariati secondi.

Wylder

Wylder è la scelta più standard che si possa compiere e per questa ragione la più efficace: armato di spada e scudo, mette sul piatto la classica formula di gameplay alla base dell'esperienza Elden Ring.

La sua abilità principale è Claw Shot, un rampino in puro stile Sekiro con il quale può attirare a sé i nemici leggeri oppure agganciarsi a quelli più pesanti per poi piombargli addosso con un attacco in salto. La Ultimate, invece, è Wedge of Invasion: tenendo premuto il comando è possibile caricare il lancio di un'enorme picca che provoca una gigantesca esplosione al momento dell'impatto, infliggendo gravissimi danni quando caricata al massimo.

Recluse

Recluse è un personaggio assolutamente unico per due ragioni: prima di tutto è l'unica in grado di recuperare FP (punti mana) durante il combattimento, mentre in secondo luogo - al momento dell'ottenimento di nuove armi - riceve tantissimi scettri. Dal momento che ogni scettro fornisce due incantesimi specifici e non c'è altro modo di ottenerne, è evidente che nasca come strega pura. Inoltre, la sua schivata le permette di fluttuare coprendo molta distanza ma muovendosi più lentamente rispetto agli altri.

Anche le abilità sono molto complesse, specialmente quella principale, ovvero Magic Cocktail: usando questa abilità Recluse può estrarre essenza dai nemici (un po' come il Bastone Kinsetto presente in Monster Hunter). Una volta estratte tre essenze, può lanciare un attacco che infligge pesanti danni nel tempo e ricarica al massimo il mana. La Ultimate, davvero potentissima, è Song of the Blood Soul: l'incantesimo posiziona un marchio sul nemico e tutti i membri della squadra ripristinano punti vita e punti magia semplicemente attaccandolo.