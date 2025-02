Samsung Galaxy S26 avrà una batteria in silicio-carbonio, secondo un rumor

Nonostante la recente uscita sul mercato della nuova serie Samsung Galaxy S25, già cominciano a circolare i primi rumor in merito a Samsung Galaxy S26, in arrivo l'anno prossimo. Nello specifico, tali rumor riguarderebbero l'arrivo di novità piuttosto importanti per la batteria implementata all'interno dei futuri modelli di smartphone: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S26: batteria in silicio-carbonio? Stando a quanto riportato dal portale FNNews, la futura serie Samsung Galaxy S26 potrebbe implementare una nuova tipologia di batterie in silicio-carbonio, prendendo nettamente le distanze dalle batterie al litio con elettrodi in grafite utilizzate fino ad oggi. Entrando nello specifico, le nuove batterie in silicio-carbonio sono caratterizzate da prestazioni migliori in condizioni di basso voltaggio una densità maggiore del 12% rispetto alle batterie tradizionali, caratteristica che potrebbe dunque garantire un discreto aumento dell'autonomia dello smartphone. Samsung Galaxy S26 (immagine puramente indicativa) Fino ad oggi, infatti ed eccezion fatta per Samsung Galaxy S25+, la situazione delle batterie implementate all'interno di tutta la serie Galaxy è stata decisamente stagnante: da Samsung Galaxy S20 Ultra, infatti, i modelli successivi hanno montato una batteria da 5000 mAh di capacità con ricarica da 45 W di potenza, a differenza del modello standard con 4000 mAh di capacità. Chiaramente non conosciamo le specifiche tecniche delle batterie della prossima serie, che verranno divulgate da Samsung in occasione di un possibile evento Galaxy Unpacked del 2026.