Apple aggiorna gli AirPods Pro 2 e AirPods 4: audio migliorato e controllo remoto della fotocamera

Apple ha rilasciato il nuovo firmware beta 8A5343a dedicato agli AirPods Pro 2 e ai più recenti AirPods 4. L'aggiornamento, disponibile per sviluppatori e utenti iscritti ai programmi beta pubblici, introduce una serie di funzionalità pensate per migliorare sia la qualità audio che l'esperienza d'uso.
Per procedere con l'installazione è necessario che il dispositivo abbinato sia aggiornato alle versioni beta di iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26. Il nuovo firmware sostituisce la precedente build 8A5324b ed è lo stesso già distribuito agli sviluppatori nei giorni scorsi.
Miglioramento della qualità audio ed AirPods come telecomando per la fotocamera
Tra le novità principali spicca un netto miglioramento dell'audio nelle chiamate vocali e nelle videochiamate, con una resa più limpida e naturale. Anche le registrazioni beneficiano del nuovo update: gli AirPods diventano strumenti capaci di offrire una qualità quasi professionale, adatta non solo a note vocali e messaggi rapidi, ma anche a interviste, podcast e contenuti video che richiedono un livello più alto di fedeltà sonora.
Un'altra funzione inedita è la possibilità di utilizzare gli AirPods come telecomando per la fotocamera. Collegandosi all'app Fotocamera di iPhone, iPad o Mac, sarà infatti possibile scattare foto o avviare una registrazione video senza dover toccare fisicamente il dispositivo. Una novità utile in particolare per selfie, scatti di gruppo o registrazioni a mani libere, che rende gli auricolari ancora più integrati nell'ecosistema Apple.
Semplificazione degli aggiornamenti
Con le nuove beta dei sistemi operativi, Apple ha introdotto anche un'opzione che semplifica la gestione degli aggiornamenti. Nelle impostazioni degli AirPods, quando collegati a un device compatibile, sarà possibile attivare autonomamente la ricezione dei firmware sperimentali, senza dover attendere procedure complesse o passaggi aggiuntivi.
Questo update conferma la volontà di Apple di trasformare, anche concettualmente, l'entità degli AirPods. Si passa, dunque, da semplici auricolari wireless a strumenti multifunzionali in grado di supportare diverse attività e non solo l'ascolto di contenuti audio.