Apple aggiorna gli AirPods Pro 2 e AirPods 4: audio migliorato e controllo remoto della fotocamera

Apple ha rilasciato il nuovo firmware beta 8A5343a dedicato agli AirPods Pro 2 e ai più recenti AirPods 4. L'aggiornamento, disponibile per sviluppatori e utenti iscritti ai programmi beta pubblici, introduce una serie di funzionalità pensate per migliorare sia la qualità audio che l'esperienza d'uso.

Per procedere con l'installazione è necessario che il dispositivo abbinato sia aggiornato alle versioni beta di iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26. Il nuovo firmware sostituisce la precedente build 8A5324b ed è lo stesso già distribuito agli sviluppatori nei giorni scorsi.