ASUS presenterà un case con "ologramma" al CES 2026? Il video teaser del ROG G1000 con AniMe Holo

Un case con ologramma?

Il teaser mostra chiaramente il nome AniMe Holo, suggerendo l'adozione di un sistema LED rotante in grado di formare immagini durante la rotazione. Si tratterebbe di una soluzione simile ai cosiddetti display LED a persistenza visiva, spesso descritti come "ventole olografiche". In questi sistemi, una serie di LED montati su un braccio rotante si accendono in sequenze estremamente rapide, creando l'illusione di un'immagine stabile sospesa nello spazio.

La denominazione AniMe Holo richiama direttamente l'identità visiva già utilizzata da ASUS in passato. AniMe Matrix è stato uno degli elementi distintivi di diversi notebook ROG, mentre AniMe Vision è il nome adottato più di recente per display personalizzabili e funzioni integrate nei software Armoury Crate. Il nuovo sistema sembra inserirsi nella stessa linea, ma con un approccio più scenografico e meccanicamente complesso.

Proprio la presenza di un elemento in rotazione all'interno di un case solleva però più di una perplessità. Se il modulo AniMe Holo occupa la posizione di una classica ventola di aspirazione o di estrazione, l'impatto sul flusso d'aria potrebbe non essere trascurabile, introducendo turbolenze e riducendo l'efficienza del raffreddamento. A questo si aggiungono interrogativi sulla durata nel tempo del meccanismo e sui rischi legati a un componente in movimento costante, che in caso di guasto potrebbe causare danni interni o, nel peggiore dei casi, staccarsi dalla sede.

Dal punto di vista dei modder, però, l'idea non è priva di senso. Chi personalizza i case spesso integra piccoli schermi LCD modificati artigianalmente, rimuovendo strati e adattando l'illuminazione interna per ottenere effetti visivi particolari. Un display POV già integrato di fabbrica potrebbe semplificare molto questo tipo di interventi, offrendo un'alternativa più pulita e immediata.

Intanto, a proposito di CES, la fiera di Las Vegas vedrà protagoniste le nuove CPU desktop Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S, con cache bLLC da 288 MB e 4 possibili configurazioni.