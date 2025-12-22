Novità in arrivo per Inazuma Eleven: Level-5 ha annunciato un evento di presentazione a gennaio

Level-5 ha annunciato l'evento "INA-DAI", dedicato a novità e annunci su Inazuma Eleven, fissato per il mese di gennaio, con data fissata per il 13 gennaio 2026 e dal quale dovrebbero dunque arrivare notizie interessanti sul franchise in questione.

Per la precisione, l'evento INA-DAI è fissato per il 13 gennaio 2026 alle ore 13:00 italiane e verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube dedicato allo studio in questione, e possiamo aspettarci varie novità in questa occasione.

Non ci sono informazioni precise al riguardo, ma Level-5 ha riferito che ci saranno "annunci inediti", dunque probabilmente notizie sulla serie che riguarderanno le prossime uscite.