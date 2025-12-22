Novità in arrivo per Inazuma Eleven: Level-5 ha annunciato un evento di presentazione a gennaio

Level-5 ha annunciato l'evento "INA-DAI", dedicato a novità e annunci su Inazuma Eleven, fissato per il mese di gennaio, con data fissata per il 13 gennaio 2026 e dal quale dovrebbero dunque arrivare notizie interessanti sul franchise in questione.
Per la precisione, l'evento INA-DAI è fissato per il 13 gennaio 2026 alle ore 13:00 italiane e verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube dedicato allo studio in questione, e possiamo aspettarci varie novità in questa occasione.
Non ci sono informazioni precise al riguardo, ma Level-5 ha riferito che ci saranno "annunci inediti", dunque probabilmente notizie sulla serie che riguarderanno le prossime uscite.
Novità anche sui videogiochi?
Trattandosi di un franchise trans-media, non è detto che le informazioni riguardino necessariamente i videogiochi, ma potrebbero avere a che fare con le altre forme in cui Inazuma Eleven si presenta al pubblico, come nuovi anime.
In ogni caso, considerando che Inazuma Eleven: Victory Road è stato lanciato relativamente di recente, potrebbe essere il periodo giusto per annunciare novità sul gioco in questione, come espansioni, DLC o iniziative varie.
In ogni caso, tutto quello che sappiamo al momento è che per il 13 gennaio ci sarà un evento speciale interamente dedicato alla serie in questione, dal quale dovrebbero arrivare informazioni sul prossimo futuro di Inazuma Eleven, visibile direttamente al link fornito qui sopra.
Sappiamo anche che c'è in sviluppo Inazuma Eleven RE, ovvero il remake del primo capitolo che dovrebbe arrivare su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC nel corso del 2026, e potrebbero arrivare notizie anche su questo in tale occasione.