Xbox Helix avrà la tecnologia AMD FSR Diamond, pare esclusiva di RDNA 5

La nuova evoluzione della tecnologia grafica AMD si chiama FSR Diamond, e secondo quanto riferito da varie fonti, compreso il noto leaker Kepler, sarà presente in esclusiva su Xbox Helix e sulle GPU della serie RDNA 5, dunque sembra non sia disponibile per tutte le schede precedenti comprese le RDNA 4.

Il nuovo System on Chip su cui è basata la nuova generazione di console Microsoft, svelata con il nome in codice Xbox Project Helix, è il risultato di uno studio congiunto tra Microsoft e AMD che riguarda l'integrazione tra le caratteristiche di DirectX e AMD FSR.

Durante la GDC 2026, AMD e Microsoft hanno annunciato una nuova collaborazione incentrata sulla tecnologia FSR Diamond , ovvero la nuova evoluzione di FSR che pare sia esclusiva di Xbox Helix e RDNA 5 , dunque a quanto pare non funzionerà sulle schede video precedenti.

Il futuro di AMD FSR

A quanto pare, questa nuova tecnologia rappresenta un notevole passo in avanti sul fronte dell'utilizzo del path tracing in tempo reale con upscaling attraverso intelligenza artificiale, con il risultato di portare il massimo livello di ray tracing visibile su PC anche su console.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Offre un salto di qualità in termini di prestazioni e capacità di ray tracing, integra l'IA direttamente nella pipeline grafica e di calcolo e garantisce significativi miglioramenti in termini di efficienza, scalabilità e ambizione visiva", ha recentemente dichiarato Jason Ronald, Vicepresidente di Next Generation Xbox, alla GDC 2026.

Jack Huynh, manager di AMD, ha parlato di FSR Diamond come di una tecnologia costruita per il rendering neurale di prossima generazione, con upscaling a base di machine learning di nuova generazione e multi-frame generation, con implicazioni di nuova concezione per ray tracing e path tracing.

Ha anche riferito che la tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con Microsoft ed è "profondamente integrata nel GDK Xbox", ovvero l'ambiente di sviluppo unificato per PC e Xbox Helix, inoltre è considerata "nativamente ottimizzata per Project Helix". A quanto pare, parallelamente al progetto Amethyst con Sony, AMD ha collaborato a fondo anche con Microsoft per la prossima generazione di console.

Questo dovrebbe portare il path tracing su Xbox Helix con multi frame generation, caratteristiche che dovrebbero rappresentare le nuove evoluzioni della grafica su console nella prossima generazione.

La presentazione di AMD ha anche confermato che FSR Diamond è previsto per il 2027, cosa che si allineerebbe con il possibile periodo di uscita di Xbox Helix, considerando anche che le versioni alpha di queste arriveranno in tale anno.