Sony INZONE Mouse-A, la recensione del mouse da gaming veloce e ultraleggero

INZONE Mouse-A rappresenta il debutto di Sony nel mercato dei mouse da gaming con un dispositivo molto tradizionale sul piano del design, persino anonimo se consideriamo la storia e le ambizioni di PlayStation, ma decisamente concreto per quanto concerne le caratteristiche tecniche e la versatilità in ambito eSport. Parliamo infatti di un modello ultraleggero, che pesa appena 48,4 grammi, dotato di polling rate da 8.000 Hz sia in modalità cablata che wireless e di un'autonomia che raggiunge le novanta ore. Il prezzo, inevitabilmente, è importante: 179€ di listino ufficiale, anche se proprio in questi giorni è possibile approfittare di un forte sconto grazie alle Offerte di Primavera di Amazon.

Caratteristiche tecniche del Sony INZONE Mouse-A Molti aspetti dell'INZONE Mouse-A fanno pensare che il mouse Sony si ponga in diretta concorrenza con l'eccellente Razer DeathAdder V4 Pro, anche se le specifiche tecniche raccontano una storia leggermente diversa. In questo caso abbiamo infatti l'appena citato polling rate da 8.000 Hz che caratterizza fortemente il dispositivo e un peso inferiore, 48,4 grammi contro 56, ma per il resto le differenze si notano. Il sensore custom PAW 3950IZ montato si ferma infatti a 30.000 DPI di risoluzione con velocità di tracciamento pari a 750 IPS e accelerazione di 70 G, mentre l'autonomia di novanta ore, buona ma non eccellente, è il risultato di un evidente compromesso votato a ridurre quanto più possibile il peso del dispositivo. Niente da dire invece sugli switch ottici, testati da Sony per 150 milioni di click, con pulsanti caratterizzati da bassi valori di pre e post travel. Dicevamo del peso: sebbene i progettisti Sony non abbiano puntato sulla fibra di carbonio, come quella di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Corsair Sabre V2 Pro (che peraltro ha un prezzo quasi identico), il rivestimento dell'INZONE Mouse-A non presenta traforazioni se non sul fondo e in maniera "parziale", visto che il nido d'ape risulta chiuso da un sottile strato trasparente a specchio. Sony INZONE Mouse-A visto di lato Molto intelligente, da questo punto di vista, la scelta di deputare a un unico pulsante sia la funzione di accensione e spegnimento, sia la selezione dei DPI, sebbene il fatto di collocarlo sotto al mouse lo renda difficilmente accessibile al volo, nel corso di una partita in cui desideriamo cambiare la sensibilità mentre stiamo mirando a un avversario dalla distanza. A proposito di regolazioni, il dispositivo gestisce tutto tramite INZONE Hub for Web o in versione tradizionale offline. Scheda tecnica Sony INZONE Mouse-A Design: simmetrico

Switch: ottici da 150 milioni di click

Connettività: wireless 2,4 GHz, cablata

Sensore: PAW 3950IZ custom

Risoluzione: fino a 30.000 DPI

Polling rate: fino a 8.000 Hz

Autonomia: fino a 90 ore

Programmabile: sì

Illuminazione RGB: no

Accessori: cavo, adattatore USB

Dimensioni: 120 x 64,2 x 40,1 millimetri

Peso: 48,4 grammi

Prezzo: 179€

Design ed ergonomia Come scritto in apertura, lato design il Sony INZONE Mouse-A non tenta strade particolari né punta sulla personalità che magari ci si aspetterebbe da un marchio come PlayStation, bensì si presenta con linee molto tradizionali, valorizzate esclusivamente dall'interessante colorazione nero opaco che ricopre il dispositivo per intero, con l'unica eccezione della piccola serigrafia bianca con il logo INZONE sul lato sinistro. L'originale fondo del Sony INZONE Mouse-A È simpatico pensare che è invece proprio sul fondo del mouse che ritroviamo i tocchi più interessanti, con i due "percorsi" a nido d'ape con finitura specchiata che affiancano l'isola centrale, dove si trovano il sensore e il pulsante, circondati da un piccolo "ovale" in PTFE che aggiunge stabilità alla struttura, andando a lavorare insieme agli skate superiore e inferiore. È molto carino anche l'adattatore USB che va collegato via cavo al PC per la trasmissione wireless, con il suo design minimale, mentre il discorso relativo all'ergonomia è un pizzico contrastante: da un lato il mouse è comodo, i due pulsanti laterali risultano ben accessibili e la presa è salda grazie alla porosità del coating; dall'altro la rotella tende talvolta a scivolare sotto l'indice, specie quando si scrolla verso l'alto. Sony INZONE Mouse-A utilizzato su di un INZONE Mat-F INZONE Mouse-A non è dotato di illuminazione RGB, scelta che appare coerente con l'approccio estetico essenziale voluto da Sony e che non va ad appesantire ulteriormente un prezzo già importante. Le dimensioni del dispositivo rientrano perfettamente nella media, essendo pari a 120 x 64,2 x 40,1 millimetri.

Esperienza d'uso Abbiamo provato il Sony INZONE Mouse-A per alcuni giorni, utilizzandolo sia per lavorare che per giocare e riscontrando fin da subito la grande reattività e la precisione garantiti dal polling rate da 8.000 Hz, uno degli aspetti che più si percepisce quando si tratta di mouse di fascia alta, qui in combinazione con un peso decisamente ridotto, ma che non incide sulla stabilità dei movimenti. Sony INZONE Mouse-A impugnato Effettuate le dovute regolazioni tramite INZONE Hub, ci siamo trovati immediatamente a nostro agio con il dispositivo Sony, sebbene come detto la rotella presenti un meccanismo di rotazione forse troppo duro e la mancanza di una finitura davvero marcata produca talvolta fastidiosi "scivolamenti" nei cambi di direzione improvvisi, che in un ambito gaming competitivo possono effettivamente pesare. A tal proposito, abbiamo testato il mouse soprattutto con il nuovo John Carpenter's Toxic Commando, trovando le prestazioni dell'INZONE Mouse-A assolutamente solide, e confermando i valori di precisione e fluidità con il solito Call of Duty: Warzone. Quando la semplicità del design si traduce in un'eccellente accessibilità a tutti i pulsanti, acquista ancora più senso.

Conclusioni Prezzo 179 € Multiplayer.it 8.0 Sony INZONE Mouse-A si pone come un debutto assolutamente solido per la casa giapponese nel mercato dei mouse da gaming, con un dispositivo caratterizzato da specifiche convincenti e da un peso estremamente ridotto. Il polling rate da 8.000 Hz si pone come la caratteristica tecnica più rilevante per un prodotto capace di offrire un'esperienza fluida, reattiva e stabile in qualsiasi ambito, anche se un paio di aspetti andrebbero valutati bene prima di un eventuale acquisto, specie a prezzo pieno.