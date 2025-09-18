Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless è disponibile ora e pesa solo 36 grammi

Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless è disponibile da oggi: si tratta del nuovo mouse da gaming ultraleggero e senza fili dell'azienda californiana, caratterizzato da un peso di appena 36 grammi che si combina con specifiche tecniche di alto livello. Parliamo infatti di un dispositivo dotato di un sensore Marksman S con risoluzione pari a 33.000 DPI e di un polling rate fino a 8.000 Hz anche in modalità wireless, grazie al piccolo adattatore USB incuso nella confezione.

Gli switch sono custom tattili-meccanici prodotti da Corsair e testati fino a 100 milioni di click, mentre la batteria ricaricabile integrata garantisce un'autonomia fino a settanta ore.

Sul fronte della personalizzazione, il Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless può contare su di un set di pannelli adesivi per migliorare il grip o sostituire gli skate inferiori, e naturalmente sul software iCue e su Corsair Web Hub per la regolazione di ogni singolo tasto.