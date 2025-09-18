Formula Legends è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Formula Legends conferma che il gioco di guida simcade sviluppato dal team italiano 3DClouds è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ed è possibile acquistarlo al prezzo di 19,99€.
Il gioco rende omaggio agli ultimi sessant'anni del motorsport per eccellenza, mettendoci alla guida delle vetture più iconiche di sempre per superare la sfida di alcui fra i circuiti più famosi del mondo, reinterpretati al fine di offrire agli utenti un'esperienza ancora più appassionante e frenetica.
"Abbiamo messo cuore e anima nello sviluppo di Formula Legends", ha dichiarato Francesco Bruschi, CEO di 3DClouds. "Siamo stati colpiti dalla risposta positiva ricevuta dai media, dai content creator e dai giocatori: il lancio è solo il prossimo passo per noi."
"Abbiamo progettato Formula Legends per essere completamente moddabile: dal più piccolo logo di una livrea fino ai modelli completi delle auto e oltre", ha aggiunto Bruschi.
"La versione PC di Formula Legends può essere facilmente decompilata e ricompilata, consentendo alla community di modificare, personalizzare e creare ciò che desidera, condividendo poi i propri lavori con gli altri. Non vediamo l'ora di scoprire cosa realizzeranno!"
Il frutto della passione
Annunciato lo scorso maggio, Formula Legends miscela l'accessibilità dei racer arcade con un gameplay profondo, dalle tante sfaccettature simulative, che include elementi come l'usura delle gomme, il consumo di carburante, i danni e le condizioni meteo variabili.
Un appproccio che ha senz'altro attirato l'attenzione dei fan, a giudicare dal grande successo della demo, che ha totalizzato oltre 200.000 download, mentre il gioco è stato inserito in più di 100.000 liste dei desideri su Steam.
3DClouds ha inoltre annunciato un supporto post-lancio che vedrà l'arrivo di tre nuovi DLC e di un'epoca storica inedita.