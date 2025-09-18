Formula Legends è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Formula Legends conferma che il gioco di guida simcade sviluppato dal team italiano 3DClouds è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ed è possibile acquistarlo al prezzo di 19,99€.

Il gioco rende omaggio agli ultimi sessant'anni del motorsport per eccellenza, mettendoci alla guida delle vetture più iconiche di sempre per superare la sfida di alcui fra i circuiti più famosi del mondo, reinterpretati al fine di offrire agli utenti un'esperienza ancora più appassionante e frenetica.

"Abbiamo messo cuore e anima nello sviluppo di Formula Legends", ha dichiarato Francesco Bruschi, CEO di 3DClouds. "Siamo stati colpiti dalla risposta positiva ricevuta dai media, dai content creator e dai giocatori: il lancio è solo il prossimo passo per noi."

"Abbiamo progettato Formula Legends per essere completamente moddabile: dal più piccolo logo di una livrea fino ai modelli completi delle auto e oltre", ha aggiunto Bruschi.

"La versione PC di Formula Legends può essere facilmente decompilata e ricompilata, consentendo alla community di modificare, personalizzare e creare ciò che desidera, condividendo poi i propri lavori con gli altri. Non vediamo l'ora di scoprire cosa realizzeranno!"