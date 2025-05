Formula Legends fonde guida arcade e simulazione strategica: il trailer del nuovo gioco per PC e console

3DClouds ha presentato Formula Legends , che sarà pubblicato su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Steam, Epic Games Store) nel corso dell'anno.

Il trailer di Formula Legends

3D Clouds ha presentato le caratteristiche principali del videogioco e reso disponibile un trailer, che potete vedere poco sotto.

Formula Legends includerà:

16 modelli di auto, con 7 livree l'uno

14 circuiti

gestione strategica del mezzo

200 piloti ispirati a quelli reali con capacità uniche

Modalità storia basata sui momenti più importanti della Formula

Possibilità di creare gare e tornei personalizzati

"Correre veloce e divertirsi è il mantra che ha guidato lo sviluppo di questo gioco fin dal primo giorno", ha dichiarato Francesco Bruschi, CEO di 3DClouds. "Abbiamo realizzato molti giochi di corse in passato (da Xenon a Paw Patrol Karts a Hot Wheels Monster Trucks e altri ancora), ma Formula Legends è un vero lavoro d'amore".

"Nel nostro ufficio, che si trova a pochi passi da Monza, abbiamo alcuni dei più grandi appassionati di sport motoristici del mondo, per cui tutti noi abbiamo potuto mettere la nostra passione sfrenata e la nostra esperienza in questo gioco, ed è stata una gioia assoluta. Speriamo davvero che i fan apprezzino Formula Legends e che possiamo contribuire a dare il via a un nuovo rinascimento delle corse arcade".