Apple pensa di integrare Perplexity e altri motori di ricerca IA in Safari

Apple sta seriamente considerando l'integrazione di motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale all'interno di Safari. A dichiararlo è stato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi, durante la sua testimonianza nel processo antitrust contro Google. L'azienda sarebbe in trattative avanzate con realtà come Perplexity, OpenAI e Anthropic, con l'obiettivo di portare nuove funzionalità AI nel browser di Apple già a partire dal prossimo anno. "Stiamo guardando attivamente a queste soluzioni," ha affermato Cue, aggiungendo però che per ora "non sono ancora abbastanza buone".

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per Apple, che sta cercando di tutelare la propria posizione in un mercato in rapida trasformazione. Cue ha sottolineato come, grazie all'accordo già esistente con OpenAI per altri servizi, Apple abbia mantenuto la flessibilità necessaria per cambiare fornitore se uno dei competitor dovesse fare un salto in avanti significativo. Una strategia di prudenza, ma anche di apertura all'innovazione, che punta a tenere Safari al passo con l'evoluzione delle ricerche online.