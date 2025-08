Pokémon Friends, la recensione del nuovo puzzle game

L'ultimo Pokémon Direct non ha avuto molte sorprese in termini di videogiochi - se escludiamo le novità su Pokémon Champions e Leggende Pokémon: Z-A - ma Nintendo ne ha approfittato per lanciare un nuovo piccolo gioco per sistemi mobile e Switch, una compilation di puzzle che risponde al titolo di Pokémon Friends . Naturalmente lo abbiamo provato per capire come funzionasse e a quale pubblico si rivolgesse: sospettavamo che fosse un gioco pensato soprattutto per i più piccoli, perciò abbiamo avviato la partita con aspettative moderate. Siamo rimasti soddisfatti?

Peluche e pokémon

Pokémon Friends funziona così: ogni partita è costituita da una sequenza di tre puzzle casuali (scelti tra quelli disponibili in base ai pacchetti acquistati) che durano sessanta secondi ciascuno. Più velocemente si completa ogni puzzle, maggiori sono i fili di lana sbrogliati - praticamente i punti ottenuti - che incidono sulla qualità del gomitolo di lana che si riceve in premio. Quest'ultimo, inserito nella macchina Peluche-o-matic diventerà un pokémon o, meglio, un carinissimo peluche di lana. Avete presente gli amiibo di lana di Yoshi's Woolly World? Ecco, l'idea è quella, praticamente una miniera d'oro se Nintendo decidesse di commercializzarli come gadget.

Nel catalogo troverete tutti i peluche che avete ottenuto

Intanto possiamo sistemare i peluche del gioco nella nostra stanza, uno spazio virtuale che possiamo arredare aggiungendo mobili, cambiando la carta da parati e così via, come in una specie di Animal Crossing in miniatura. La componente collezionistica è cruciale; si possono anche ottenere doppioni dei pokémon, quindi bisogna continuare a giocare e completare i puzzle per cercare di trovare (acchiappare?) tutti i peluche, e in questo senso i pacchetti aggiuntivi aiutano sicuramente, dato che espandono la riserva di pupazzetti ottenibili e di decorazioni per la stanza. Naturalmente il gioco include un compendio di tutti i peluche ottenuti, una specie di PokéDex a tema.

Dalla schermata principale possiamo recarci in città, dove gli abitanti ci affideranno diverse missioni, raggruppate in un comodo e intuitivo elenco. In realtà, dovremo solo soddisfare le loro richieste, regalando i peluche di cui hanno bisogno: anche in questo caso, il gioco indica chiaramente quale peluche selezionare per completare una missione, e se bisogna prima rimuoverlo dalla stanza per regalarlo. In cambio riceveremo mobili e altri oggetti di arredamento per decorare il nostro spazio, e aumenteremo il nostro livello di amicizia con gli abitanti sbloccando nuove missioni ogni giorno.

I puzzle sono molto colorati e intuitivi

L'idea è carina ma davvero mal implementata. Le missioni giornaliere sono pochissime e talvolta si ripetono, non tengono conto dei pokémon che possediamo già - e quindi potrebbero rimanere incompiute finché non avremo avuto la fortuna di trovare il peluche giusto - e pagano davvero pochi punti amicizia, costringendo il giocatore a tornare ogni giorno per sbloccare nuove missioni, sperando di poterle completare e di fare progressi. Diciamo che l'arredamento della stanza non è esattamente il fulcro del gioco, quindi questa componente incide in maniera relativa sulla valutazione, anche se ha davvero poco senso e sembra pensata solo per allungare il brodo.

Il cuore di Pokémon Friends sono i rompicapi, naturalmente: puzzle di tipo logico, matematico e geometrico che aiutano a tenere la mente allenata ma che, almeno all'inizio, sono veramente troppo semplici e immediati. Il pacchetto completo include una pletora di puzzle - sebbene alcuni tendano ad assomigliarsi un po' troppo da un punto di vista meramente concettuale - presentati con una grafica semplice e colorata che cattura efficacemente l'immaginario di Pokémon.

In questo puzzle bisogna spostare i binari per condurre Sableye al traguardo

I puzzle, come dicevamo, sono di tanti tipi. Alcuni sono abbastanza banali ma la maggior parte è brillante nella sua essenzialità: in molti casi serve un'interazione minima (per esempio, bisogna solo scegliere la risposta giusta), mentre in altri bisogna effettivamente muovere un pokémon o un indicatore lungo un percorso, usando la croce direzionale o lo stick del controller. La risposta ai comandi in qualche occasione ci è parsa farraginosa e la prospettiva, nel caso dei puzzle isometrici, può fare strani scherzi. Il giocatore deve lottare non solo contro il rompicapo ma anche contro il tempo necessario a completarlo: ogni puzzle deve essere risolto un certo numero di volte entro 60 secondi e sono i secondi residui a determinare la valutazione, cioè i centimetri di lana sbrogliati.

Completando ripetutamente un certo tipo di puzzle si sbloccano i livelli di difficoltà superiori: questo significa che la prossima volta che ci imbatteremo in quello specifico rompicapo, risolverlo sarà più difficile. I livelli iniziali sono semplicissimi ma già intorno a livello 6 su 9 cominciano i guai e serve ragionare con maggior attenzione mentre il tempo scorre inesorabile. I giocatori adulti, insomma, dovranno giocare diverse ore prima di arrivare a sfide alla loro altezza.

Completando le missioni si ottengono nuove decorazioni per la stanza

È un peccato che non esistano modalità libere o che non si possa scegliere neppure un puzzle specifico da ripetere, magari per allenarsi o per il puro piacere di giocarlo. La selezione casuale dei puzzle rischia di proporre ripetutamente proprio i rompicapi che piacciono meno e che magari certi giocatori hanno maggiori difficoltà a risolvere. Fortunatamente non ci sono penalità vere e proprie e si può continuare a provare e riprovare, ma neanche a dirlo subentra un certo senso di ripetitività che fa perdere interesse alla svelta. Qualche funzionalità o modalità di gioco aggiuntive avrebbero sicuramente giovato a una compilation di puzzle interessante ma penalizzata da scelte che remano contro i giocatori, quale che sia la loro età.