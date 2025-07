Tutte le novità del Pokémon Direct

Il nuovo Pokémon Direct è arrivato ed è scivolato via senza fare troppo clamore: non ci sono stati grandi annunci esaltanti, né novità particolarmente significative. Nessun gioco importante svelato e chi si aspettava una famigerata compilation dei titoli 2D - girava addirittura una finta copertina da qualche ora - è rimasto deluso perché il Direct si è concentrato sugli aggiornamenti dei giochi in essere, ne ha svelato uno nuovo e si è limitato a mostrarci alcune caratteristiche di Leggende Pokémon: Z-A che, se possibile, hanno reso le discussioni intorno al prossimo gioco della serie ancora più divisive. Per certi versi, a vincere questo Direct - se così si può dire - è stato l'annuncio più improbabile di tutti: quale? Continuate a leggere.

Gli annunci minori Cominciamo proprio dalle novità che ci hanno maggiormente impressionato. Siamo felicissimi di rivedere La concierge Pokémon a settembre su Netflix con una seconda stagione. La serie animata in stop motion è uscita un paio di anni fa: abbiamo dei ricordi positivissimi di quei quattro, brevi episodi, caratterizzati da una scrittura intima e rilassata e non vediamo l'ora di scoprire le nuove disavventure di Haru, alle prese con i pokémon di un resort immerso nella natura e, nella nuova stagione, col ritorno del suo ex fidanzato. Il secondo annuncio imprevisto e graditissimo riguarda proprio un'altra serie animata in stop motion (digitale) ancora in lavorazione e che vedremo solo nel 2027, intitolata Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu. Dietro c'è la Aardman Animations del celebre Wallace & Gromit, perciò possiamo aspettarci una produzione di alta qualità, sembrerebbe ispirata al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, però in salsa Pokémon. Per restare in tema di annunci slegati dai videogiochi, Nintendo ha mostrato anche le prime immagini del PokéPark KANTO, un'attrazione situata all'interno del parco di divertimenti giapponese Yomiuriland che aprirà all'inizio del 2026. In realtà non abbiamo capito bene di cosa si tratti; a giudicare dalle immagini mostrate, sembrerebbe essere una riproduzione delle zone Foresta Pokémon e Borgo Carice che abbiamo esplorato nella prima generazione di Pokémon, 26.000 metri quadrati di parco in cui troveremo i pokémon sotto forma di statue o forse animatroni.

I giochi già pubblicati Come da tradizione, il Pokémon Direct ha dedicato alcuni minuti a una carrellata di informazioni sui giochi in attività che, in una misura o nell'altra, offriranno nuovi contenuti nelle prossime settimane. L'Epilogo Max del Festival si terrà il 23 e il 24 agosto su Pokémon GO e permetterà di affrontare e catturare Eternatus in quella che Niantic definisce la sfida più tosta del gioco: l'evento aiuterà i giocatori con alcuni bonus temporanei, ma vi incoraggiamo a usare il codice GOFESTMAX per incontrare dei pokémon Gigamax fino al 3 agosto. I giocatori di Pokémon Masters EX potranno invece sbloccare una nuova unità (Rubra e Sinistcha) da martedì 29 luglio al 6 settembre 2025. Avviando il gioco ora, otterranno subito 3.000 gemme. Eternatus arriva su Pokémon GO Ci sono delle novità anche per Pokémon Café Remix: al roster del simpatico puzzle game gratuito si aggiunge Lapras con il costume da Capitano a partire dal 23 luglio 2025; inoltre, saranno presto disponibili delle decorazioni a tema piratesco, oltre ai costumi marinari di Meowth, Totodile e Minccino. Effettuando l'accesso ora si sblocca invece il costume "Vacanze estive" di Jigglypuff. A settembre su Pokémon Sleep arrivano invece Raikou, Entei e Suicune, e a fine anno arriverà una nuova area: il Canyon Ambra. Nuovi pokémon anche su Pokémon UNITE: sono Latios, che è già disponibile dal 18 luglio scorso, e Latias, che invece arriverà l'8 agosto. Utilizzando il codice UNITE0722 è possibile sbloccare Latios per 3 giorni con una licenza prestito, insieme alle Medaglie rinforzo di platino per Latios e Latis. Inoltre, c'è una nuova modalità di gioco chiamata Volley Electrode. L'upgrade grafico migliora sensibilmente Pokémon Violetto e Scarlatto su Switch 2 Chiudiamo con Pokémon Violetto e Scarlatto: l'ultima iterazione della serie madre può essere aggiornata gratuitamente su Nintendo Switch 2 a una versione che migliora la fluidità e la risoluzione del gioco. Per festeggiare l'occasione, ci sarà un nuovo evento che permetterà di affrontare i quattro Pokémon Disgrazia nei Raid Teracristal. Inoltre, immettendo la password STRACKSU1T in Pokémon Scarlatto e VTRACKSU1T in Pokémon Violetto si sbloccheranno delle tute come Dono Segreto.

I giochi nuovi Il Pokémon Direct ha dedicato alcuni minuti anche a Pokémon Champions, un titolo particolarmente atteso dagli amanti delle lotte competitive che potranno giocarlo su Switch 2 e su sistemi mobile: il nuovo titolo sviluppato da The Pokémon Works (una joint venture di The Pokémon Company e ILCA) è incentrato solo e unicamente sulle lotte e permetterà di scegliere tre modalità e due formati, in modo che tutti possano trovare la combinazione che fa al caso loro. Il breve trailer ci ha mostrato, oltre a un comparto tecnico decisamente accattivante, anche la possibilità di "noleggiare" i pokémon per le lotte spendendo una risorsa che non sappiamo ancora come si accumulerà ma che a quanto pare servirà anche ad allenare i pokémon, migliorando le loro statistiche e le loro mosse. Pokémon Champions uscirà nel corso del 2026, quindi dovremo aspettare un altro po' per saperne di più. Un'immagine di Pokémon Friends Il nuovissimo Pokémon Friends, invece, è disponibile da oggi per Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Si tratta di una compilation di puzzle e rompicapi a tema Pokémon pensata apparentemente per i più piccoli o per chi cerca un passatempo rilassante: completando i vari giochi si ottengono dei peluche che raffigurano i vari pokémon e che possono essere regalati o sistemati in una cameretta virtuale per decorarla. Se volete saperne di più, non dovete fare altro che aspettare la nostra recensione.