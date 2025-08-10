A quanto pare Nintendo ha vietato l'uso dei suoi giochi a un'organizzazione no-profit giapponese che ormai da nove anni tiene un evento, RTA in Japan, i cui partecipanti si cimentano con spettacolari speedrun a scopo benefico.

L'azienda ha mandato un avviso per vietare l'impiego non autorizzato dei propri titoli, ma non è chiaro come mai l'abbia fatto soltanto adesso, visto che i giochi Nintendo hanno costituito finora una parte importante della gara, i cui proventi vengono destinati a Medici Senza Frontiere.

L'edizione di RTA in Japan di quest'anno si svolgerà a Tokyo dal 9 al 15 agosto e in programma ci sono Cuphead, Castlevania Dracula X, Final Fantasy IX, il remake di Silent Hill 2 e Wattam, ma stavolta non figurano i vari giochi di Mario e Kirby.

Stando a quanto riferito dall'organizzazione, lo scorso 13 giugno Nintendo ha fatto presente che "le organizzazioni necessitano di un'autorizzazione preventiva per usare i loro giochi", e che l'utilizzo fatto in precedenza non era dunque legittimo