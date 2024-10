Super Mario 64 è stato finito in meno di 20 minuti da uno speedrunner bendato

Bubzia, una speedrunner specializzato nel giocare bendato , ha completato Super Mario 64 in meno di 20 minuti . Sì, ci ha giocato senza poter vedere lo schermo, sfruttando solo i suoni e la memoria come punti di riferimento. Naturalmente non ha ottenuto questo risultato dalla mattina alla sera, ma si è sottoposto a un duro allenamento.

È lui stesso a raccontare tutto il lavoro che c'è dietro questo risultato: "Dopo 10 mesi di grinding senza sosta, 118 giorni/stream di pratica, corse e tanto altro ancora, l'obiettivo più ambizioso nello speedrun di SM64 bendato è finalmente stato raggiunto." Da notare che Bubzia non è il primo a farcela, ma ha migliorato il record precedente di oltre 40 secondi. Inoltre il nostro aveva tentato di farcela anche in un'altra occasione, risalente a ben sette anni fa. "Sono incredibilmente felice di aver superato tutte le difficoltà a cui mi ha sottoposto questa sfida", ha aggiunto al racconto.

"È stato davvero un viaggio divertente. Gli spettatori per le speedrun bendate in generale sono aumentati tantissimo, e molti nell'ultimo anno mi hanno seguito nel grind quotidiano per affrontare questa sfida. Onestamente non ho molto da dire sulla run, può ancora essere migliorata e forse un giorno ci riproverò. Ma per quanto possa suonare come un cliché, la parte più importante del traguardo raggiunto e del nuovo record del mondo è la mia fantastica e gentilissima community. Vi ringrazio tantissimo tutti quanti!" Bubzia ha infine aggiunto che prossimamente vuole superare il record delle 70 stelle raccolte giocando bendati. Ce la farà?