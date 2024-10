13Z è un roguelite d'azione divertente che vi fa gareggiare contro i Guardiani dello Zodiaco

Ispirato allo zodiaco cinese , 13Z ci mette nei panni di un personaggio che vuole diventare il tredicesimo segno zodiacale, per ridare forza a un gruppo di semi-divinità che in epoca moderna pare aver perso la propria rilevanza nel mondo.

Da Singapore arriva ora una nuova proposta videoludica: 13Z, un gioco d'azione roguelike che si trova in questo periodo in versione Playtest. Abbiamo provato per alcune ore quanto ha da offrire nel suo stato preliminare e possiamo subito dire che le prime impressioni sono buone, sebbene l'opera abbia ancora molto da dimostrare.

13Z è un classico roguelite

Per dimostrare di avere la stoffa per essere il nuovo segno zodiacale è necessario superare delle prove, ovvero battaglie contro una pletora di creature - da funghi umanoidi a lanterne cinesi volanti, arrivando fino ai Guardiani dello Zodiaco stessi - in una struttura che, come detto, segue le regole di un classico roguelike.

Ogni partita chiede di passare da un'area a quella successiva, con di volta in volta un paio di possibilità di fronte a noi, che anticipano la categoria di ricompensa che otterremo. Possiamo guadagnare nuovi attacchi (divisi in tre elementi), monete per acquistare potenziamenti e cure nel negozio oppure della giada, la valuta necessaria per sbloccare bonus definitivi tra un match e l'altro.

Il Playtest è molto limitato, visto che include solo un atto diviso in quattro capitoli, con pochissime arene, nemici e boss. Comprensibile visto che è una versione di prova, ma questo ci impedisce di esporci troppo. Quanto visto per ora è buono in termini di level design, con alcune arene strutturate su più livelli, con barili esplosivi e i nemici ben posizionati, ma in termini visivi le arene sono banali, zone montane con un po' di piante, qualche struttura in pietra e poco più. Non brutte, sia chiaro, ma niente di poi così originale.

Il villaggio che fa da luogo sicuro tra una partita e la sucecssiva in 13Z

I nemici sono più carini e in termini di archetipi ci sono già varie idee, sebbene classiche, tra combattenti corpo a corpo, avversari che colpiscono dalla distanza, nemici esplosivi, evocatori e tank. Il team promette che c'è ancora molto da vedere: se così fosse, 13Z potrebbe avere una buona varietà di avversari. Anche i tre boss sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, sia visivamente che in termini di set di mosse. Un potenziale problema è che 13Z si pone come un gioco adatto a tutti, ma forse rischia di essere un po' troppo facile: dovremo però vedere nella versione completa.

Un limite che invece possiamo già confermare è che questo gioco non sta assolutamente cercando di proporre idee innovative. È un roguelite e segue i canoni del genere alla lettera. Anche la componente narrativa, giusto accennata, non pare avere molto da dire.