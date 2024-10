Google Lens si evolve: video, voce e shopping rivoluzionano la ricerca visuale

Google Lens, l'ormai noto strumento di Google che permette di eseguire ricerche attraverso la fotocamera dello smartphone (o semplici immagini), si arricchisce di nuove funzionalità che potranno rivelarsi molto utili alla ricerca visuale. L'aggiornamento, disponibile sia per Android che per iOS, introduce infatti il supporto ai video, le domande vocali e una serie di miglioramenti per lo shopping e l'identificazione delle canzoni.

La novità più importante è però sicuramente la capacità di Lens di analizzare i video. Registrando un breve filmato, sarà possibile porre domande specifiche su oggetti in movimento, come ad esempio un pesce in un acquario. L'intelligenza artificiale di Google elaborerà poi sia il video che la domanda, fornendo una risposta completa e link di approfondimento.

L'immagine con cui Google ha annunciato l'aggiornamento a Google Lens

Oltre ai video, Google Lens ora supporta anche le domande vocali durante l'utilizzo della fotocamera. Puntando l'obiettivo su un oggetto e tenendo premuto il pulsante di scatto, sarà possibile formulare una domanda ad alta voce, semplificando ulteriormente l'interazione con lo strumento.

Per gli amanti dello shopping, Google Lens offrirà poi risultati di ricerca più dettagliati e utili. Quando si cerca un prodotto, Lens fornirà informazioni complete, inclusi confronti di prezzo tra diversi rivenditori e indicazioni su dove acquistarlo.

Tra le altre novità, Google ha aggiornato anche "Circle to Search", che ora permette di identificare le canzoni in qualsiasi contenuto multimediale senza cambiare app. Inoltre, le Panoramiche AI, generate dall'intelligenza artificiale di Google, presentano ora un nuovo design con link più visibili alle pagine web di supporto.

Tutti questi aggiornamenti verranno distribuiti a partire da oggi sui dispositivi iOS e Android, quindi a breve saranno disponibili praticamente su quasi tutti gli smartphone.