Con Gemini Storybook potete creare storie magiche e illustrate da leggere ai vostri bambini

Google Gemini si arricchisce di nuove funzionalità e quella che stiamo per mostrarvi è probabilmente una delle più interessanti in assoluto. Se da un lato i classici libri delle fiabe sono immancabili, dall'altro è possibile utilizzare strumenti ancora più funzionali che permetteranno a voi, e ai vostri bambini, di dare pieno sfogo alla vostra creatività. Con Gemini Storybook è infatti possibile creare vere e proprie storie illustrate, da poter stampare o ascoltare in base alle proprie preferenze. Vediamo come funziona.

Un nuovo modo di raccontare le storie Gemini Storybook è ufficialmente disponibile ed è gratuito, quindi non dovrete fare altro che cercarlo sul sito ufficiale. Il funzionamento è piuttosto semplice: basterà inserire un prompt testuale, che si tratti di un'introduzione molto generica o di una storia personalizzata in ogni dettaglio. Potete infatti spiegare chi è il protagonista, le ambientazioni, lo stile delle illustrazioni e molto altro ancora. Nonostante alcune richieste specifiche, l'IA non ha replicato il logo alla perfezione e ha aggiunto più monitor del normale Noi abbiamo optato per una storia assolutamente banale che ci permettesse semplicemente di provare lo strumento. Chiaramente è possibile dare vita ad avventure molto più complesse, magari ispirate proprio alle favole classiche. Se qualche elemento non dovesse convincervi, è possibile utilizzare direttamente la chat per chiedere di apportare determinate modifiche. Il testo creato dall'IA è davvero generico, ma con più personalizzazione è possibile creare storie davvero coinvolgenti La storia in sé verrà creata dall'IA, ma potete anche chiedere di inserire dialoghi specifici o avvenimenti particolari, in modo da renderla davvero unica. In ogni caso, il risultato è molto interessante e genuino. Potrete ascoltare la storia cliccando su "Ascolta" in alto a destra o stampare direttamente le pagine, se preferite le sensazioni della carta stampata. Google rilascia Gemini 2.5 Deep Think: pensiero profondo e codice perfetto, l'IA che supera tutti