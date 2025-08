Il Controller Wireless a tema Cuphead per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Il Controller Wireless a tema Cuphead per Nintendo Switch è disponibile su Amazon a 17,99€ , in forte calo rispetto al prezzo mediano di 30,97€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Progettato con licenza ufficiale di Cuphead, questo controller wireless è compatibile con Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite . La scocca personalizzata richiama lo stile inconfondibile del celebre indie a tema cartoon anni '30, rendendolo non solo funzionale ma anche perfetto da collezionare.

Prestazioni da Pro Controller

Il layout e le specifiche tecniche si avvicinano a quelle di un controller Switch Pro: impugnatura ergonomica, doppio motore per la vibrazione, sensore di movimento e stick concavi per una maggiore precisione. È ideale sia per le sessioni di gioco intense che per il gaming casual, anche se alcuni utenti l'hanno trovato non eccezionale in termini di qualità delle plastiche.

Il controller di Cuphead

Con oltre 7 ore di autonomia e ricarica rapida tramite USB-C, si dimostra affidabile anche nelle maratone di gioco. Un ottimo accessorio per chi cerca qualità, stile e compatibilità senza spendere troppo.