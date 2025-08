Steam smentisce Mastercard: ha effettuato pressioni perché alcuni giochi venissero rimossi

Steam ha smentito Mastercard: l'azienda aveva dichiarato di non c'entrare nulla con la rimozione di alcuni giochi per adulti dalla piattaforma Valve, ma quest'ultima sostiene invece che ha effettuato pressioni in tal senso.

"Mastercard non ha mai valutato alcun videogioco né richiesto restrizioni su attività di creatori o piattaforme di giochi, contrariamente a quanto riportato da alcuni media", si leggeva nel comunicato diffuso dall'operatore che abbiamo riportato un paio di giorni fa.

Una versione che però non coincide con quella di Valve, secondo cui Mastercard ha effettivamente espresso preoccupazioni riguardanti i contenuti NSFW su Steam, facendolo però tramite alcuni intermediari e senza mai comunicare direttamente con i gestori della piattaforma digitale.

"Mastercard ha comunicato con i processori di pagamento e le loro banche. I processori di pagamento ci hanno trasmesso tali comunicazioni, e noi abbiamo risposto illustrando la nostra politica in vigore dal 2018, secondo cui cerchiamo di distribuire solo giochi legalmente distribuibili", ha spiegato Valve.

"I processori di pagamento hanno rifiutato questa spiegazione, citando specificamente la Regola 5.12.7 di Mastercard e il rischio per il marchio Mastercard." La regola in questione riguarda le "Transazioni illegali o dannose per il marchio".