Killing Floor 3 è il gioco più venduto su Steam, ecco la classifica

Killing Floor 3 è il gioco più venduto su Steam: lo sparatutto cooperativo a base di mostri mutanti sviluppato da Tripwire Interactive ha conquistato la testa della classifica al debutto, restando dietro solo a Steam Deck.

Steam Deck Killing Floor 3 Peak Wuchang: Fallen Feathers Ready or Not Wildgate Dead by Daylight RimWorld Abiotic Factor Clair Obscur: Expedition 33

A parte l'handheld Valve, il gioco è riuscito a superare avversari di valore come Peak, Wuchang: Fallen Feathers, Ready or Not e Wildgate, che completano la top five considerando unicamente il software e non l'hardware.

La classifica vede infine la presenza di Dead by Daylight, RimWorld, Abiotic Factor e Clair Obscur: Expedition 33, in un mix di tenacia, rilanci e aggiornamenti che mantengono piuttosto dinamica la top 10.