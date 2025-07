Killing Floor 3, la recensione dello sparatutto cooperativo a base di mostri mutanti

Gli Zed però sono ancora lì, con le loro ondate apparentemente interminabili e la ferocia che da sempre li contraddistingue, che imperversano in un mondo ancora più cupo e ormai condannato: saremo in grado di fermare davvero la loro avanzata?

Killing Floor 3 , uguale ma diverso: il nuovo capitolo della serie sviluppata da Tripwire Interactive arriva a quasi dieci anni dall'uscita di Killing Floor 2 e deve inevitabilmente confrontarsi con un mercato che nel frattempo è parecchio cambiato, specie per quanto riguarda le esperienze prettamente multiplayer. La connotazione da live service per lo sparatutto a base di mostri mutanti si percepisce dunque in maniera ben chiara: si presenta immediatamente come un punto di partenza, offrendo al lancio una quantità di contenuti sensibilmente inferiore a quella che il precedente episodio ha costruito nel corso del tempo.

Ambientazione e struttura: un futuro oscuro

Killing Floor 3 è ambientato parecchi anni dopo gli eventi del secondo capitolo, e il mondo del 2091 non è purtroppo ciò che speravamo sarebbe diventato: le orde di Zed si sono evolute e hanno invaso tutte le grandi città, mentre i sopravvissuti a questa catastrofe sono sempre meno numerosi ma non si danno ancora per vinti, lottando per liberare le strade dalla presenza infestante dei mutanti.

L'organizzazione Nightfall, in particolare, rappresenta l'ultima linea di difesa per la razza umana: alla ricerca di un modo per fermare i laboratori automatizzati della Horzine, che intanto continuano a produrre mostri a pieno ritmo, vuole invertire il processo e riportare il pianeta a una possibile tregua. Speranze futili? In realtà il gioco non sembra intenzionato a elaborare questa premessa narrativa, e per certi versi si tratta di un approccio comprensibile: gli sviluppatori sanno bene che la formula della serie è ciò che conta davvero e poco importa se gli scenari di questo terzo capitolo appaiano più futuristici e industriali che mai, a patto che si possano affrontare orde di Zed e giganteschi boss.

Orde di Zed ci attaccano in Killing Floor 3

Killing Floor 3 si presenta con un'unica modalità (affrontabile da soli offline o in cooperativa per sei partecipanti), sei classi e otto mappe (una in più rispetto alla vecchia versione che avevamo provato) caratterizzate da dimensioni più generose e da alcune novità interessanti, vedi ad esempio le zipline e le torrette.

Tripwire Interactive ha già annunciato la tabella di marcia dei contenuti post-lancio, che da qui alla fine dell'anno vedrà l'arrivo di un nuovo specialista e di una nuova mappa, mentre nel 2026 verranno aggiunte due ambientazioni inedite, portando a un'offerta decisamente più ricca di quella attuale.

Firebug riscalda l'ambiente in Killing Floor 3

Ciascuna delle sei classi offre una progressione separata, che si sviluppa con l'obiettivo di tenerci impegnati il più possibile. I trenta livelli sbloccabili, ad esempio, consentono di ottenere quindici potenziamenti collocati all'interno di tre categorie (passivi, lanciabili e gadget) che vanno scelti di volta in volta e che consentono di creare build effettivamente diverse e specializzate. Segue poi un ulteriore percorso di miglioramento delle armi: usando le risorse ottenute si possono creare accessori capaci di migliorare l'efficacia dei proiettili, la cadenza di fuoco, la capienza dei caricatori, la stabilità e la precisione di tiro, anche qui senza la possibilità di condividere il risultato fra le diverse classi, ognuna confinata all'uso di specifici strumenti.

Una sequenza di combattimento di Killing Floor 3

Infine sono presenti i tipici elementi che si trovano in molti giochi live service, con un negozio in-game e un Supply Pass che però, almeno per ora, appaiono legati unicamente alla possibilità di ottenere oggetti estetici e non vanno a incidere sulle prestazioni dei vari personaggi, cosa che avrebbe inevitabilmente innescato delle dinamiche pay-to-win.