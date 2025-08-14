Un gioco italiano è diventato virale in Giappone per una traduzione di "melma"

Il mondo dei videogiochi ci ha insegnato più volte che il successo può derivare da fattori imprevedibili, come orsi che si accoppiano con esseri umani o, nel caso di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles , una traduzione sbagliata . Molto sbagliata. A raccontare il simpatico aneddoto è stato Paolo Nicoletti, il capo del team di sviluppo, su Facebook, che non solo si è divertito per l'accaduto, ma ha spiegato come il titolo, in uscita il 23 ottobre, ne abbia tratto anche un grosso beneficio (The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato aggiunto a molte liste dei desideri, 600 in più secondo Nicoletti).

Dungeon di materiale escrementizio!

"Il gioco, al quale stiamo lavorando da più di 3 anni ormai, è anche tradotto in giapponese. Al momento la traduzione è ancora ufficiosa, ma poi se ne occuperà ufficialmente il nostro publisher per l'Asia, 2P Games," ha esordito Nicoletti, aggiungendo: "Ieri è successa una cosa curiosa: monitorando le wishlist del giorno, ho notato che a un certo punto hanno iniziato ad aumentare in modo evidente. Di solito questo succede quando escono articoli o video che parlano del gioco."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cercando online, il nostro ha scoperto il post di un utente giapponese molto seguito, su cui era scritto "Ecco il Dungeon di M**a!"* 🤣 - e giù a ridere! "E facevano bene: ho riso tantissimo anch'io quando l'ho visto," ha commentato Nicoletti. "Naturalmente siamo corsi subito a cambiare il titolo, ma ormai il "danno" era fatto... e siamo diventati un po' virali in Giappone."

Ovviamente c'è anche il lieto fine: "La cosa bella è che ridevano per il nome, non per il gioco, che invece è stato apprezzato e commentato positivamente. Il "titolo incriminato" è nato da una traduzione provvisoria che, invece di rendere "awkward dungeon" come "dungeon strano/goffo", in giapponese è diventata "クソダンジョン" - cioè "Dungeon di M***a""

Che dire? Speriamo che l'aggiunta alle liste dei desideri comporti delle ottime vendite. The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles le meriterebbe anche solo per questa storia. Nel frattempo è stata annunciata anche la data d'uscita.