The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è un roguelike pieno di personaggi usciti dall'Italia degli anni '80

"Sono Loris Batacchi, capufficio pacchi." Cosa c'entra il personaggio interpretato da Andrea Roncato in "Fantozzi subisce ancora" con il mondo dei videogiochi? Se ricordate era quello che metteva incinta Mariangela, la figlia dello sfortunato ragioniere interpretato da Paolo Villaggio, in una delle sequenze più citate dell'intera serie. Un marpione sempre in caccia di donne che non si era fatto problemi di sedurla per una scommessa, nonostante gli facesse ribrezzo. Perché ve lo stiamo raccontando? Perché come Vampire Survivors prima di lui, anche il roguelike The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles degli italiani Fix-a-Bug è pieno di personaggi con i nomi usciti dalla cultura popolare italiana, in particolare quella degli anni '80 . In effetti a riconoscere il personaggio di Roncato dietro al gestore dell'area ristoro del dungeon Loris Battack, ci siamo sentiti (tanto) vecchi, così come a riconoscere Giovannona Coscialunga dietro a Big Joan Long-Thigh, una folle che vuole abbattere tutti gli alberi del labirinto sotterraneo perché li odia profondamente. I riferimenti sono ovviamente anche altri, ma non stiamo a elencarli tutti. Se vi interessano, vi consigliamo di scaricare la demo gratuita da Steam per scoprirli. Del resto vale la pena di farlo anche per il gioco in sé, che si è rivelato sorprendente, nella sua essenzialità.

Gli eroi

Vi confessiamo che vedere certi riferimenti nei videogiochi fa il suo effetto, soprattutto se si ha l'età giusta per ricordarsi degli originali. Qualche anno fa avremmo accusato gli sviluppatori di provincialismo, ma il titolo di poncle ha fatto capire che, se usate in un certo modo, alcune citazioni possono rivelarsi interessanti anche per chi non è italiano, scatenando un gioco di ricerca all'origine di quelle che comunque vengono percepite come delle simpatiche curiosità (basta non esagerare).

Loris Battack in tutta la sua gloria

Per tutti gli altri rimangono dei nomi esotici che non fanno del male a nessuno. Detto questo, c'è un motivo per cui The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato selezionato come unico indie italiano a presenziare al Tokyo Game Show 2024 e non è certo Loris Battack, che non è proprio "kawaii", per così dire.

All'inizio della demo ci viene chiesto di scegliere tra un personaggio maschile o femminile, entrambi rampolli della famiglia McDurden. I due sono in competizione da quando erano piccoli per diventare i più grandi avventurieri del mondo. Per questo hanno deciso di sfidare un folle e labirintico dungeon che cambia forma ogni volta che lo si affronta. Presieduto da uno stregone incapace di creare degli enigmi che blocchino gli avventurieri e composto da 50 livelli, il dungeon è un luogo ameno popolato da personaggi sopra le righe (ve ne sarete resi conto) che rompono in continuazione la quarta parete, a partire dal tutorial, che di suo viene affrontato come una scocciatura dall'eroe selezionato.

In realtà possiamo considerare l'intera demo come un lungo tutorial, visto che ci vengono spiegati sistemi di gioco praticamente fino alla fine, con alcuni che saranno affrontati nella versione finale. In particolare è assente il sistema di crafting dell'equipaggiamento, anche se nel corso della demo abbiamo potuto cucinare del cibo e preparare delle pozioni. Farlo è semplicissimo: basta avere delle ricette per poterle creare sugli appositi tavoli da lavoro, previo possesso dei giusti ingredienti.