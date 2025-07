I giochi "gratis" di PS Plus Essential di agosto sono stati svelati per PS4 e PS5

I tre videogiochi di PlayStation Plus Essential di agosto 2025

I giochi di PlayStation Plus Essential (inclusi anche in Extra e Premium) di agosto 2025 sono:

Lies of P | PS5, PS4

DayZ | PS4

My Hero One's Justice 2 | PS4

I tre giochi di agosto di PS Plus

Lies of P è il gioco d'azione e di ruolo soulslike di produzione coreana, di cui è arrivato da poco un DLC, Overture. In questo titolo vestiamo i panni di un "burattino ibrido", ovvero un essere a metà tra l'umano e il robot, in una storia ispirata (lontanamente) da Pinocchio di Collodi.

DayZ è il famoso gioco di sopravvivenza per 60 giocatori nel quale si deve sopravvivere in un mondo post-apocalittico pieno di infetti. Troverete le mappe Chernarus e Livonia, da 163 km quadrati. Ricordate che non ci sono checkpoint o modi per salvare: se morite, perdete tutto e ripartite da capo.

My Hero One's Justice 2 è invece un picchiaduro 3D che ci mette nei panni degli eroi della omonima serie di manga e anime: possiamo scontrarci con buoni e cattivi usando i "Quirk" visti nelle opere originali.

Infine, ricordiamo che i giochi di luglio del PS Plus Essential saranno accessibili fino al 4 agosto: parliamo di Diablo IV, The King of Fighters XV e Jusant.