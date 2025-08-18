Meta Hypernova, i primi occhiali smart con display, potrebbero costare decisamente meno del previsto

Hypernova, infatti, introdurranno un piccolo display sulla lente destra , che sarà in grado di mostrare notifiche, mappe, app e altri contenuti in tempo reale, rendendo visibile e immediatamente fruibile una serie di informazioni senza dover ricorrere allo smartphone. L'interazione avverrà principalmente tramite gesture, grazie a un bracciale neurale incluso nella confezione, oppure attraverso sensori touch sulle stanghette degli occhiali. Secondo le indiscrezioni, la gestione dei contenuti sarà affidata a una versione personalizzata di Android, con un'integrazione profonda con lo smartphone ma senza un vero e proprio app store.

Meta sarebbe prossima al lancio del suo primo paio di occhiali smart con display integrato, nome in codice Hypernova, con un prezzo iniziale di circa 800 dollari . Una cifra inferiore alle precedenti stime per quelli che sarebbero un passo avanti significativo rispetto ai modelli Ray-Ban Meta con fotocamera integrata e assistente vocale.

Il prezzo dei Meta Hypernova

Ma torniamo al prezzo. La cifra di 800 dollari riportata da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, risulta inferiore, e di molto, rispetto alle stime iniziali che oscillavano tra i 1.000 e i 1.400 dollari: il cambio di strategia suggerisce quindi la volontà di stimolare la domanda e posizionarsi rapidamente sul mercato prima dell'arrivo dei competitor piuttosto che sul massimizzare i guadagni sulla singola unità. Un'operazione che confermerebbe l'intenzione di Meta di consolidare la propria presenza nel settore della realtà aumentata, combinando funzionalità avanzate a una relativa accessibilità economica.

Dal punto di vista tecnico, Meta sembra prevedere anche un aggiornamento della fotocamera integrata, con l'obiettivo di avvicinarsi alla qualità di dispositivi come gli iPhone di qualche generazione fa. La società introdurrà inoltre una nuova custodia pieghevole, pensata per rendere più pratica la conservazione e il trasporto quotidiano degli occhiali. Tra l'altro nelle scorse settimane sono trapelati alcuni render dei Meta Hypernova e dell'accessorio da polso.

Secondo le indiscrezioni, infine, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire durante il prossimo Meta Connect, previsto a metà settembre. Contestualmente, però, Meta starebbe già sviluppando una versione avanzata, Hypernova 2, attesa per il 2027. Questa evoluzione includerà un sistema di visualizzazione binoculare, in grado di supportare applicazioni AR più immersive e funzionalità ancora più sofisticate. E voi che cosa ne pensate degli occhiali smart? Li trovate utili tanto quanto Zuckerberg, che pensa che le persone senza occhiali IA saranno svantaggiate in futuro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.