PlayStation Store, le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5 per la Gamescom 2025

PlayStation Store celebra la Gamescom 2025, e lo fa nella maniera che gli riesce meglio: dando il via a una nuova promozione che durerà fino al 27 agosto e che coinvolge una discreta selezione di titoli, con sconti che raggiungono il 75% e diversi affari che sarebbe davvero un peccato perdersi. Dunque quali sono le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5?

C'è Monster Hunter Wilds che è tornato a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PS Store, oppure c'è Diablo 4 al minimo storico per chi se lo fosse perso quando è stato messo a disposizione gratis per gli abbonati a PlayStation Plus. E poi ancora troviamo Enotria: The Last Song, Alone in the Dark e A Quiet Place: The Road Ahead.