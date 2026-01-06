OnePlus Watch Lite, la recensione di uno smartwatch leggero, sottile ed economico, ma non “cheap”

Disponibile al prezzo di listino di 179 Euro, OnePlus Watch Lite prova dunque a tenere insieme le esigenze di chi vuole un indossabile leggero e con uno stile adattabile a ogni abbigliamento con quelle di chi cerca un compagno per il tracking della salute e dell'attività fisica, senza dimenticare i tanti che pretendono un'autonomia capace di coprire un'intera settimana. Non esattamente un compito facile, ma che OnePlus Watch Lite affronta con lodevole impegno.

Assieme al recente OnePlus 15R, l'azienda cinese ha lanciato sul mercato anche un nuovo modello della sua linea di smartwatch, che condivide proprio con lo smartphone sopra citato l'ambizione di offrire un'esperienza premium a prezzi più contenuti. In questa recensione di OnePlus Watch Lite andiamo dunque a scoprire quali sono le peculiarità (e gli inevitabili compromessi) di un dispositivo che cerca di accontentare un po' tutti.

Per quanto riguarda gli accessori, la versione di prova che abbiamo ricevuto comprendeva una classica base di ricarica con pin magnetici, ma le comunicazioni ufficiali di OnePlus ne parlano come un extra da acquistare a parte al costo di 29.99 Euro. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, è uno degli articoli che è possibile abbinare in omaggio al momento dell'acquisto dello smartwatch.

La resistenza agli elementi gode della certificazione IP68, quindi lo smartwatch è protetto da infiltrazioni di polvere e acqua è può tollerare l'immersione fino a un massimo di 5 ATM.

Completa la dotazione di sensori , che comprende accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, barometro, rilevatore ottico della frequenza cardiaca e di ossigenazione del sangue, sensore della temperatura del polso e rilevatore di luce ambientale.

Per quanto riguarda la connettività occorre sottolineare come OnePlus Watch Lite non supporti il Wi-Fi, ma offra invece Bluetooth 5.2, GPS e NFC ma privo della compatibilità coi sistemi di pagamento. Interessante invece il fatto che il dispositivo si possa abbinare a due smartphone contemporaneamente (compresi gli iPhone), una caratteristica che potrebbe interessare a chi è solito utilizzare più di un telefono per non perdersi nessuna notifica.

Alla base di tutto c'è una MCU BES2800BP che si abbina a uno spazio di archiviazione da 4 GB di memoria EMMC: un setup che rende subito evidenti due aspetti, ovvero che OnePlus Watch Lite è tutto tranne che un mostro di potenza e che non consente di scaricare altre applicazioni oltre a quelle preinstallate . Nessuno scandalo, anzi ordinaria amministrazione relativamente a questa fascia di prezzo.

Considerata la sua fascia di prezzo, è evidente come OnePlus Watch Lite non metta la supremazia hardware tra le sue priorità: ciò premesso, il dispositivo è progettato con perizia tale da rendere difficile scorgere grandi lacune tecniche, perlomeno nell'ottica di un potenziale acquirente medio.

Insomma, le sensazioni sono quelle di un prodotto premium, abbinate a un design pulito che rende facile abbinare OnePlus Watch Lite non solo a un abbigliamento sportivo ma anche a outfit un po' più formali. Per quanto riguarda la disposizione degli elementi sul quadrante, sono presenti sul lato destro una corona rotante e un tasto funzionale in basso.

OnePlus è riuscita a ottenere questo risultato senza sacrificare la qualità dei materiali: la cassa è in acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio , mentre il cinturino in fluoroelastometro è morbido e flessibile e resiste bene al sudore durante gli allenamenti.

OnePlus Watch è Lite di nome e di fatto: con un diametro della cassa circolare di 45 mm e soli 8.9 mm di spessore per 35 grammi di peso , è uno smartwatch che sul polso si percepisce appena, un fattore importante soprattutto per chi conta di utilizzarlo per l'attività sportiva o per il tracciamento del sonno.

Anche per ciò che concerne il display, OnePlus Watch Lite offre più di quello che sarebbe lecito aspettarsi visto il prezzo: il pannello è dunque un AMOLED da 1.46 pollici con risoluzione 464 x 464 e densità di pixel di 317 ppi. Uno schermo definito, brillante e molto piacevole da consultare, grazie anche a cornici spesse solo 2.8 mm.

Come è facile immaginare, non è contemplata la ricarica wireless , quindi bisogna per forza utilizzare la base proprietaria con pin magnetici: 10 minuti sono sufficienti per recuperare un giorno d'uso, mentre per passare da 0 a 100% è necessaria poco meno di un'ora.

Esperienza d’uso

Per quanto riguarda il software, OnePlus Watch Lite ha scelto di non affidarsi a Wear OS bensì di utilizzare un sistema proprietario, ovvero OxygenOS Watch 7.1 basato su RTOS. Ciò significa che non è possibile scaricare altre app oltre a quelle preinstallate sul dispositivo, ma il rovescio della medaglia è un sistema estremamente leggero e reattivo.

OnePlus Watch Lite si gestisce tramite l'app OHealth

Lo smartwatch va abbinato e gestito tramite l'app proprietaria OHealth, che serve sia a raccogliere tutti i dati relativi a fitness e salute, sia ad apportare modifiche varie al modo di utilizzare l'orologio: da segnalare come sia presente anche un catalogo di oltre 350 watchface scaricabili che dovrebbero soddisfare anche i palati più esigenti.

È possibile ricevere sullo smartwatch tutta una serie di notifiche, ma senza la possibilità di rispondere direttamente: è invece consentito fare chiamate tramite Bluetooth direttamente dall'orologio, beneficiando di una qualità audio più che buona.

La Wellness Overview è una delle funzionalità più interessanti di OnePlus Watch Lite

Per quanto riguarda la gestione della componente fitness, OnePlus Watch Lite non si fa mancare nulla: sono supportate oltre 100 attività sportive e la presenza del GPS Dual Band (L1+L5) garantisce un'ottima precisione del tracciamento. Ci sono anche due chicche per i runner, ovvero il rilevamento della soglia del lattato (utile a capire quando ci si sta sforzando troppo) e il Virtual Pacer che suggerisce ritmo e frequenza cardiaca ideali.

Anche al di là della sfera prettamente sportiva, OnePlus Watch Lite offre comunque una dotazione di tutto rispetto, a cominciare da un monitoraggio del sonno completo di analisi di temperatura, frequenza respiratoria e fasi REM. Molto interessante la Wellness Overview, che richiede di tenere un dito appoggiato sul tasto funzionale per 60 secondi e ottenere così una panoramica sullo stato di salute attuale basata sull'incrocio dei dati relativi a battito cardiaco, ossigenazione del sangue e stress.

Un po' più fumosa ma comunque da segnalare la Mind & Body Evaluation che monitora i livelli di stress ed energia nel corso del tempo.