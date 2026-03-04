Galaxy Z TriFold: il nuovo pieghevole Samsung arriva in Europa, ma solo per farsi ammirare

Durante il MWC 2026 di Barcellona abbiamo potuto vedere da vicino il nuovo Galaxy Z TriFold, il foldable a due pieghe di Samsung che ancora non ha una data di uscita in Europa.

Tra le novità presenti allo stand di Samsung Electronics al Mobile World Congress c'era anche il Galaxy Z TriFold, il primo pieghevole a tre pannelli del colosso coreano. Il dispositivo aveva un'ampia area dedicata alle demo per la stampa, così abbiamo potuto finalmente vederlo più da vicino e valutarne ingombro, meccanica della cerniera e qualità del pannello. L'occasione è stata perfetta anche per fare qualche foto, che trovate qui di seguito insieme ad alcune considerazioni preliminari.

Le specifiche del Samsung Galaxy Z TriFold L'idea alla base dei Trifold è trasformare uno smartphone in un dispositivo con diagonale quasi da tablet vero, superando i limiti dei pieghevoli a due pannelli. Aperto, il display interno raggiunge dimensioni vicine ai 10 pollici, mentre chiuso mantiene un formato più stretto del previsto e uno spessore che non passa inosservato. La cerniera centrale appare più robusta rispetto agli ultimi Z Fold, elemento inevitabile considerando la presenza di due snodi. Non c'è modo di far rimanere lo schermo del Samsung Galaxy Z Trifold in posizioni intermedie Sul fronte hardware, le specifiche del Galaxy Z TriFold sono quelle note, dal pannello OLED ad alta luminosità con refresh a 120 Hz, fino al SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Scheda tecnica Samsung Gaalxy Z TriFold Display interno : 10" Dynamic AMOLED, QXGA, 120Hz, 1.600 nit

: 10" Dynamic AMOLED, QXGA, 120Hz, 1.600 nit Display esterno : 6,5" e 2.600 nit

: 6,5" e 2.600 nit Archiviazione : 512 GB o 1 TB

: 512 GB o 1 TB RAM : 16 GB

: 16 GB Batteria : 5.600 mAh, ricarica 45W

: 5.600 mAh, ricarica 45W Processore : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Certificazione : IP48

: IP48 Peso : 309 g

: 309 g Sistema operativo : Android 16, One UI 8, Galaxy AI

: Android 16, One UI 8, Galaxy AI Fotocamere posteriori : 200 MP + 12 MP ultra-wide + 10 MP teleobiettivo

: 200 MP + 12 MP ultra-wide + 10 MP teleobiettivo Fotocamere frontali : 10 MP display esterno e 10 MP display interno

: 10 MP display esterno e 10 MP display interno Prezzo: 2.900 dollari negli Stati Uniti Huawei Pura X: abbiamo provato il flip phone proibito che tutti vorrebbero, ma che "pochi" potranno avere Il nodo più rilevante riguarda ancora la disponibilità. In Corea, alcuni mercati asiatici e negli Stati Uniti Galaxy Z TriFold è già disponibile, ma in molte aree è già esaurito nonostante un prezzo di ben 2.900 dollari USA. Il retro del Samsung Galaxy Z TriFold Per l'Europa non abbiamo indicazioni precise sulla data di uscita, e anche il listino potrebbe salire rispetto a quello attuale a cause della crisi delle memorie.