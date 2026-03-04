Si chiude il primo quarto del nuovo anno con un mese particolarmente denso di uscite, caratterizzato però in particolare da un pugno di nuove uscite destinate ad attirare l'attenzione un po' di tutti in ambito videoludico. Si prospettano esperienze dedicate un po' a tutti, con una notevole varietà di generi, atmosfere e meccaniche di gioco, ma tra tutte queste un paio hanno spiccato in maniera particolare all'interno delle nostre tradizionali votazioni: Crimson Desert e Planet of Lana 2 sono i giochi più attesi di marzo in base a quanto abbiamo rilevato dal voto del pubblico e da quello redazionale, rispettivamente.
Il primo è effettivamente uno dei giochi più in vista di questo periodo, atteso ormai da anni da una bella fetta di pubblico, promettendo davvero mari e monti, nel vero senso della parola, considerando che il gioco di Pearl Abyss sembra concedere al giocatore un'enorme libertà d'azione all'interno di un ampio mondo esplorabile.
L'altro è un titolo quasi opposto: alquanto contenuto, sia in termini di produzione che di estensione, incentrato su un'esperienza più compatta e su uno stile più tradizionalista. È curioso che due giochi così diversi risultino affiancati nell'elezione del titolo più atteso del mese, ma è anche indicativo della varietà del panorama videoludico, sia in termini di gusti che di offerta.
Il più atteso dalla redazione
C'è stata una lotta intensa nella votazione interna alla redazione, concentrata in particolare fra tre titoli che sono poi andati a comporre il podio con scarti veramente minimi tra uno e l'altro.
Alla fine, il gioco più atteso di marzo è Planet of Lana 2: Children of the Leaf, con un risultato piuttosto sorprendente se si pensa ai titoli in ballo per questo mese, tra i quali la piccola produzione di Wishfully può facilmente apparire come un'esperienza di piccola scala, quasi secondaria. Tuttavia, chiunque abbia avuto a che fare con il primo capitolo e l'abbia portato a termine sa bene di cosa si tratti in realtà: è un gioco un po' d'altri tempi, un action adventure affascinante e studiato al millimetro per offrire una sequenza di sfide ben calibrate fra azione e ragionamento, il tutto in un'atmosfera unica.
In seconda posizione troviamo un altro gioco che potrebbe passare un po' inosservato: si tratta di Screamer, il nuovo racing arcade di Milestone, che recupera un franchise storico e di importanza capitale per l'etichetta milanese, poi diventata una potenza internazionale nel genere dei giochi di corse.
Screamer mette insieme l'esperienza del team in questo ambito con una vera e propria storia da seguire tra una corsa e l'altra (e all'interno anche di queste) raccontata in stile anime. Il terzo posto è andato a un'altra interessante produzione italiana con 1348 Ex Voto, particolare action adventure ad ambientazione storica che promette di trasportarci nel pieno del medioevo italiano, nell'armatura di una cavaliera.
Il più atteso dai lettori
Alquanto diversi i risultati del sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it, che pongono l'accento in gran parte su altri giochi previsti per marzo.
Possiamo dire che il vincitore in questo caso è forse quello che risultava più prevedibile in termini di aspettativa generale: Crimson Desert emerge come gioco più atteso di marzo e, considerando le dimensioni e le caratteristiche di questo nuovo action RPG di Pearl Abyss, è comprensibile, visto che promette davvero di mettere in scena una colossale avventura epica all'interno dell'ampio mondo fantasy di Pywel. C'è veramente di tutto dentro: dal sistema di combattimento profondo ma intuitivo, alla quantità soverchiante di quest, dalla gestione ed espansione dell'accampamento di base all'esplorazione del mondo sul dorso di draghi. Se riesce a fare davvero tutto quello che ha presentato, Crimson Desert rischia di essere un titolo epocale.
In seconda posizione troviamo due giochi a pari merito, a notevole distanza dal primo per numero di voti e molto vicini al terzo. Uno è Marathon, altro grande assente nei risultati della votazione redazionale.
Si tratta nientemeno che del nuovo gioco di Bungie, e già questo dovrebbe bastare a far capire la portata del titolo in questione: è uno sparatutto ad estrazione multiplayer che si distingue per una direzione artistica molto ricercata e d'impatto, oltre al solito gameplay targato Bungie che promette davvero grandi cose, in attesa di poter provare la versione definitiva e dopo vari test condotti anche su larga scala che hanno dimostrato notevoli miglioramenti dopo un inizio un po' incerto. L'altro è Screamer, il gioco di corse arcade da parte di Milestone che ha conquistato anche buona parte della redazione, come detto sopra. A chiudere il podio troviamo poi Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, nuovo capitolo della sotto-serie "narrativa" del celebre franchise di Capcom.