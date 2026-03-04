Si chiude il primo quarto del nuovo anno con un mese particolarmente denso di uscite, caratterizzato però in particolare da un pugno di nuove uscite destinate ad attirare l'attenzione un po' di tutti in ambito videoludico. Si prospettano esperienze dedicate un po' a tutti, con una notevole varietà di generi, atmosfere e meccaniche di gioco, ma tra tutte queste un paio hanno spiccato in maniera particolare all'interno delle nostre tradizionali votazioni: Crimson Desert e Planet of Lana 2 sono i giochi più attesi di marzo in base a quanto abbiamo rilevato dal voto del pubblico e da quello redazionale, rispettivamente.

Il primo è effettivamente uno dei giochi più in vista di questo periodo, atteso ormai da anni da una bella fetta di pubblico, promettendo davvero mari e monti, nel vero senso della parola, considerando che il gioco di Pearl Abyss sembra concedere al giocatore un'enorme libertà d'azione all'interno di un ampio mondo esplorabile.

L'altro è un titolo quasi opposto: alquanto contenuto, sia in termini di produzione che di estensione, incentrato su un'esperienza più compatta e su uno stile più tradizionalista. È curioso che due giochi così diversi risultino affiancati nell'elezione del titolo più atteso del mese, ma è anche indicativo della varietà del panorama videoludico, sia in termini di gusti che di offerta.