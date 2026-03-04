The Sims 4 ora ha un negozio per i contenuti generati dagli utenti

Electronic Arts ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma dedicata ai contenuti generati dagli utenti per The Sims 4 . Si tratta del The Sims Maker Program, un marketplace integrato nel gioco che permetterà ai creatori di contenuti di pubblicare e vendere le proprie opere direttamente tramite il The Sims 4 Marketplace.

Quando e come

Il programma debutterà il 17 marzo 2026 su PC e Mac, mentre le versioni per PlayStation e Xbox arriveranno nei mesi successivi. I creatori, chiamati "Makers", manterranno "la proprietà creativa delle loro opere e decideranno come confezionare e prezzare i contenuti, nel rispetto delle linee guida del Marketplace".

Uno dei contenuti creati dagli utenti

I Makers guadagneranno attraverso una valuta virtuale chiamata Moola: riceveranno il 30% dei ricavi generati. In termini pratici, per ogni 100 Moola spesi dagli utenti, al creatore andranno 0,30 dollari. Una percentuale sensibilmente inferiore rispetto a quella riconosciuta, ad esempio, ai creatori su Roblox, dove chi pubblica contenuti prende in genere tra il 50% e il 70% dei ricavi.

EA ha specificato che si farà carico di "tutti i costi e le commissioni associati alla pubblicazione", incluse le fee delle piattaforme, l'IVA, i costi dei server e spese varie. Inoltre, l'azienda reinvestirà nel programma "sostenendo i Makers, migliorando strumenti e risorse a loro disposizione, finanziando un processo di verifica qualitativa gestito da persone e garantendo che ogni Maker Pack sia tradotto nelle 18 lingue supportate".

I contenuti saranno venduti sotto forma di Maker Pack, pacchetti che includeranno oggetti per le modalità Create-A-Sim e/o Costruisci/Compra, con un numero di elementi compreso tra tre e trenta asset.

EA ha infine chiarito che il nuovo Marketplace non sostituirà i contenuti gratuiti: i creatori potranno continuare a offrire mod e contenuti personalizzati, gratuiti o in accesso anticipato a pagamento, su altre piattaforme nel rispetto della policy ufficiale. Tuttavia, i contenuti resi disponibili altrove non potranno essere venduti anche all'interno del Marketplace ufficiale di The Sims 4.