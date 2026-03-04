The Sims 4 ora ha un negozio per i contenuti generati dagli utenti

Electronic Arts ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma dedicata ai contenuti generati dagli utenti per The Sims 4. Si tratta del The Sims Maker Program, un marketplace integrato nel gioco che permetterà ai creatori di contenuti di pubblicare e vendere le proprie opere direttamente tramite il The Sims 4 Marketplace.
Quando e come
Il programma debutterà il 17 marzo 2026 su PC e Mac, mentre le versioni per PlayStation e Xbox arriveranno nei mesi successivi. I creatori, chiamati "Makers", manterranno "la proprietà creativa delle loro opere e decideranno come confezionare e prezzare i contenuti, nel rispetto delle linee guida del Marketplace".
I Makers guadagneranno attraverso una valuta virtuale chiamata Moola: riceveranno il 30% dei ricavi generati. In termini pratici, per ogni 100 Moola spesi dagli utenti, al creatore andranno 0,30 dollari. Una percentuale sensibilmente inferiore rispetto a quella riconosciuta, ad esempio, ai creatori su Roblox, dove chi pubblica contenuti prende in genere tra il 50% e il 70% dei ricavi.
EA ha specificato che si farà carico di "tutti i costi e le commissioni associati alla pubblicazione", incluse le fee delle piattaforme, l'IVA, i costi dei server e spese varie. Inoltre, l'azienda reinvestirà nel programma "sostenendo i Makers, migliorando strumenti e risorse a loro disposizione, finanziando un processo di verifica qualitativa gestito da persone e garantendo che ogni Maker Pack sia tradotto nelle 18 lingue supportate".
I contenuti saranno venduti sotto forma di Maker Pack, pacchetti che includeranno oggetti per le modalità Create-A-Sim e/o Costruisci/Compra, con un numero di elementi compreso tra tre e trenta asset.
EA ha infine chiarito che il nuovo Marketplace non sostituirà i contenuti gratuiti: i creatori potranno continuare a offrire mod e contenuti personalizzati, gratuiti o in accesso anticipato a pagamento, su altre piattaforme nel rispetto della policy ufficiale. Tuttavia, i contenuti resi disponibili altrove non potranno essere venduti anche all'interno del Marketplace ufficiale di The Sims 4.