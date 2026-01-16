The Sims 4 si espande con il pack "Intrighi a Palazzo", proprio dopo la discussa acquisizione di EA

Nella controversia riguardante l'acquisizione di EA un elemento particolarmente critico è proprio The Sims, considerando che il gioco ha spesso trattato argomenti come relazioni omosessuali e LGBTQ che potrebbero essere a rischio con la nuova proprietà, e può sembrare ironico che il primo pacchetto d'espansione di The Sims 4 durante la nuova giurisdizione sia "Intrighi a Palazzo".
La data di uscita è fissata per il 12 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, e il pacchetto porterà con sé diverse novità fra costumi, elementi d'arredo, architetture, attività e vari altri oggetti che portano alla costruzione di nuove storie incentrate su aristocrazia e nobiltà.
È già una dimostrazione del rinnovato spirito reazionario dato dalla nuova proprietà di EA, in gran parte in mano al principe Mohammad bin Salman dell'Arabia Saudita? Ovviamente si scherza, ma la coincidenza è sicuramente curiosa.
Una curiosa coincidenza
In verità, tutta la questione della nobiltà e dell'aristocrazia ereditaria è trattata con la consueta ironia all'interno di The Sims 4: Intrighi a Palazzo, come avviene di consueto per le varie tematiche che caratterizzano i pacchetti d'espansione del gioco. [embed yt= 9epLCOXgI3k]In The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack, i Sims possono creare eredità indimenticabili e dare vita ai sogni vivendo esperienze da favola nel nuovo e sfarzoso regno costiero di Ondarion.
"Fondate una dinastia e raccogliete i frutti del prestigio mantenendo l'unità, oppure assecondate le tensioni tipiche degli scandali e degli attriti familiari. Molti scenari possono diventare regni, ma solo un Sim può portare la corona. Con un trono vacante, la scena è pronta e non vi resta che raccontare le vostre storie!"
Inoltre, dal 15 gennaio al 15 marzo 2026, ogni acquisto di The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack includerà un aggiornamento gratuito al Grand Bundle, che contiene il nuovo Expansion Pack, il contenuto digitale "Tesori regali" e due nuovi kit.
Si tratta di The Sims 4 Stile Stellare Kit, caratterizzato da abiti audaci ispirati al fascino mistico di un'epoca classica, e dell'Ora del Tè Kit, che come dice il nome si incentra sulla tipica tradizione inglese.