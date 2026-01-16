The Sims 4 si espande con il pack "Intrighi a Palazzo", proprio dopo la discussa acquisizione di EA

Nella controversia riguardante l'acquisizione di EA un elemento particolarmente critico è proprio The Sims, considerando che il gioco ha spesso trattato argomenti come relazioni omosessuali e LGBTQ che potrebbero essere a rischio con la nuova proprietà, e può sembrare ironico che il primo pacchetto d'espansione di The Sims 4 durante la nuova giurisdizione sia "Intrighi a Palazzo".

La data di uscita è fissata per il 12 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, e il pacchetto porterà con sé diverse novità fra costumi, elementi d'arredo, architetture, attività e vari altri oggetti che portano alla costruzione di nuove storie incentrate su aristocrazia e nobiltà.

È già una dimostrazione del rinnovato spirito reazionario dato dalla nuova proprietà di EA, in gran parte in mano al principe Mohammad bin Salman dell'Arabia Saudita? Ovviamente si scherza, ma la coincidenza è sicuramente curiosa.