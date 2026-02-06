Espansione The Sims 4 Intrighi a Palazzo in offerta: abiti sfarzosi e arredamenti lussuosi per il tuo Sim

Se sei stanco della monotonia e vuoi trasformare la tua villa in un vero palazzo reale, l'espansione The Sims 4 Intrighi a Palazzo per PC è in preordine su Instant Gaming a 36,59 € invece di 40 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per EA app . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

The Sims 4 Intrighi a Palazzo in preordine

Questo bundle include il contenuto "Tesori regali" e i Kit Stile Stellare e Ora del Tè. Si tratta di un'espansione fortemente voluta dalla community, soprattutto da chi ha voglia di "drama" e nuove meccaniche di gioco. Inoltre, questo DLC presenta una serie di scandali e cambi di potere davvero divertenti. Le promozioni rappresentano i diversi ranghi nobiliari, quindi dovrai eseguire diverse attività come duellare con la spada oppure conoscere i sudditi. Il nuovo scenario sarà il regno di Ondarion, suddiviso in tre quartieri diversi e dallo stile unico. Anche la collezione di vestiti aggiunge una bella varietà; tuttavia, alcuni arredi potrebbero essere troppo tematizzati.

I tre quartieri

Si tratta quindi di una buona espansione, se cerchi esperienze ancora più divertenti e "scandalose".