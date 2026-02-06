Assetto Corsa EVO elimina la Carriera basata sull'economia per una struttura "più chiara"

La questione è stata presa già in maniera piuttosto contrastante, considerando che molti utenti vedevano di buon occhio l'introduzione di una Carriera sullo stile classico di Gran Turismo e Forza Motorsport, con progressione legata alla conquista di valuta virtuale da spendere per ottenere nuove auto, ma Kunos ha deciso diversamente.

Kunos Simulazioni ha deciso di modificare pesantemente il single player di Assetto Corsa EVO annunciando l' eliminazione della Carriera basata sull'economia che era stata annunciata in precedenza in virtù di una struttura "più chiara" e incentrata su una progressione più legata all'abilità .

Una nuova esperienza da giocatore singolo

È una decisione che non sembra derivare da problemi tecnici o di sviluppo, bensì da una visione diversa del single player e della progressione, con il team che ha scelto di "abbandonare l'attuale modalità Carriera e i sistemi economici di gioco", ovvero "caratteristiche quali XP, valuta virtuale e progressione basata sull'economia non faranno più parte dell'esperienza di gioco".

"Questa decisione non è stata presa alla leggera", scrive inoltre Kunos, "ma ci permette di concentrarci sulla creazione di un'esperienza più chiara e autentica, che rifletta meglio i valori della nostra community e sostenga la visione a lungo termine del gioco".

Non viene rimossa tutta la struttura della progressione single player, ma la Carriera annunciata in precedenza viene sostituita da "esperienze più direttamente incentrate sulla guida e sul miglioramento", come la "Driving Academy completamente rinnovata, progettata per essere uno strumento significativo per l'apprendimento, il miglioramento delle abilità di guida e la padronanza delle auto e dei circuiti".

In ogni caso, il team tiene a specificare che la modalità a giocatore singolo resta un elemento importante di Assetto Corsa EVO, solo che rientra ora in una visione diversa: "Il nostro obiettivo è guidare la progressione attraverso l'abilità, l'apprendimento e la competizione, piuttosto che attraverso un'economia artificiale, continuando a supportare caratteristiche ben accolte come la messa a punto dei veicoli".

Nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer di Assetto Corsa EVO presentare l'attesa modalità Eifel Free Roam.