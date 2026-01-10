Un trailer di Assetto Corsa EVO presenta l'attesa modalità Eifel Free Roam

La possibilità di girare ed esplorare liberamente un'ampia mappa basata sulla regione di Eifel , che circonda il celebre circuito di circuito di Nürburgring era stata svelata per la prima volta all'ADAC SimExpo 2024. Inizialmente il lancio era previsto durante il corso della scorsa estate, ma gli sviluppatori evidentemente hanno avuto bisogno di più tempo per rifinire e ottimizzare tutti gli aspetti di quest'esperienza inedita per la serie.

Una modalità perfetta per rilassarsi tra una gara e l'altra

Ora l'attesa sembrerebbe vicina al termine, con gli sviluppatori che hanno presentato le prime sequenze ufficiali della modalità nel teaser qui sotto. Come possiamo vedere, Eifel Free Roam offre un'ampia area open world, con strade pubbliche, traffico, pedoni e ambienti esplorabili liberamente. Stando ai dettagli svelati in precedenza, parliamo di un'area di ben 1.600 chilometri quadrati, il tutto ricreato impiegando laser-scanning e un'avanzata tecnologia per la realizzazione dei terreni proprietaria.

Il filmato si chiude con la promessa che, al contrario del silenzio di fondo delle sequenze mostrate, il team di Kunos Simulazioni farà "un bel po' di rumore" durante il 2026, segno che i giocatori possono aspettarsi novità importanti sul fronte degli aggiornamenti e dei nuovi contenuti in arrivo per l'accesso anticipato di Assetto Corsa EVO.

A questo proposito, vi ricordiamo che lo scorso mese è arrivato il quarto aggiornamento (la v.0.4), il più grande pubblicato finora. L'update aggiunge cinque nuove piste, tra cui Monza e Nürburgring, dieci vetture e una serie di migliorie e modifiche all'esperienza di guida e il multiplayer.