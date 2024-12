Assetto Corsa EVO presenta la mappa open world della modalità free-roaming

Si tratta dunque della modalità free-roaming accennata da KUNOS quest'estate e di cui finalmente sono stati condivisi maggiori dettagli. Questa zona ricrea in maniera fedele la regione di Eifel che circonda il celebre circuito di Nürburgring.

Gli sviluppatori di KUNOS Simulazioni hanno svelato un'altra importante novità per Assetto Corsa EVO e che potrebbe rivelarsi molto interessante per gli appassionati della serie di corse di questo talentuoso team italiano, ovvero una mappa open world che sarà possibile esplorare liberamente. Possiamo vederne un piccolo assaggio grazie al filmato pubblicato dal content creator Misha Charoudin, che trovate qui sotto.

Una regione completamente esplorabile e con tanti punti d'interesse

La mappa di Eifel sarà disponibile durante il corso dell'estate, dunque diversi mesi dopo l'inizio dell'accesso anticipato di Assetto Corsa EVO, e stando alle promesse degli sviluppatori verrà progressivamente arricchita ed espansa fino a coprire un'area di ben 1.600 chilometri quadrati, il tutto ricreato impiegando laser-scanning e un'avanzata tecnologia per la realizzazione dei terreni proprietaria.

I giocatori potranno esplorare liberamente questa mappa a bordo dei loro bolidi, visitare punti di interesse e negozi locali, fare una sosta al bar, noleggiare varie vetture e visitare un meccanico per mettere a punto la nostra vettura. Non solo, i gestori di negozi di parti di ricambio, di noleggio vetture o qualsiasi altro business potranno fare richiesta per apparire all'interno del gioco tramite un form disponibile a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assetto Corsa EVO sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 16 gennaio 2025. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato con mano il nuovo gioco di KUNOS Simulazioni.