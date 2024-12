Il periodo di uscita di Mafia: The Old Country e parte del nuovo trailer sono trapelati in anticipo su YouTube

Come già confermato nei giorni scorsi, Mafia: The Old Country sarà uno dei tanti protagonisti dei The Game Awards 2024, dove per l'occasione vedremo un nuovo trailer del gioco e riceveremo maggiori informazioni. Tuttavia, in parte la sorpresa è stata rovinata, dato che uno spezzone del filmato è stato già diffuso su YouTube prima del tempo sotto forma di spot pubblicitario e svela anche il periodo di uscita del gioc o.

Il trailer completo verrà presentato tra poche ore

Il filmato in sé invece mostra qualche brevissima sequenza di una sparatoria e uno scontro a mani nude, nonché il volto del protagonista di Mafia: The Old Country. La clip è stata già condivisa sui social da vari utenti, come ad esempio nel post su X qui sotto, ma tenete presente che si tratta perlopiù di registrazioni off-screen di bassa qualità.

Insomma, a nostro avviso tanto vale aspettare poche ore per guardare la versione estesa e completa del trailer in programma per i The Game Awards 2024, che inizieranno alle 01:30 italiane della notte tra il 12 e il 13 dicembre.