Amazon Audible costa meno di un'euro ma l'offerta scade tra poche ore: affrettatevi

Su Amazon Italia sta per terminare la promozione per Audible, il servizio in abbonamento che dà accesso agli audiolibri. Attualmente e solo per ancora poche decine di ore avete modo di acquistare tre mesi di Amazon Audible con un 90% di sconto. Il prezzo è infatti di soli 0,99€ al mese, per i primi tre pagamenti. Questo però solo se siete idonei all'offerta. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come detto, dovete essere idonei. Il regolamento afferma che non dovete mai esservi iscritti ad Amazon Audible.it con il vostro account. In realtà, nel nostro caso abbiamo visto di poter comunque usufruire dell'offerta, quindi vi suggeriamo di semplificarvi la vita e di aprire la pagina di Amazon indicata qui sopra: se vi appare la scritta dello sconto al 90%, vuol dire che siete idonei.

Ricordate però che avete poco tempo: l'offerta scade il 12 dicembre 2024 alle 23:59 (ora italiana).