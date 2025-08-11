Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, la Collector's Edition è al suo minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è un giorno felice per tutti gli appassionati della serie di Yakuza - ora "Like a Dragon" -. Uno degli ultimi titoli spin-off della serie, ovvero, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vede la sua Collector's Edition super scontata su Amazon con una promo che prevede un risparmio del 45% per un costo totale e finale d'acquisto di 72,50€ . Si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Oltre al gioco base, all'interno di questa Collector's Edition troverai : una bandiera dei pirati di 30×46 cm, una figura in acrilico alta 15 cm, una benda per occhio di 8×10 cm con ricamo a forma di serpente e una spilla a forma di moneta del tesoro con un diametro di 5 cm. In più saranno presenti dei contenuti aggiuntivi in-game.

Ulteriori dettagli sul gioco

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii racconta la storia di Goro Majima, un ex-yakuza che, dopo essere naufragato su un'isola remota del Pacifico e aver perso la memoria, si imbarca in un viaggio alla ricerca dei suoi ricordi. Durante l'avventura, sarà possibile reclutare e formare una ciurma unica, potenziare la propria nave e solcare i mari alla conquista di ricchezze e gloria, tra scontri navali, cannonate e legami inaspettati.

Contenuto Collector's Edition

Il sistema di combattimento permette di alternare rapidamente tra lo stile "Cane pazzo", aggressivo e imprevedibile, e lo stile "Lupo di mare", più tecnico e strategico. Per ulteriori approfondimenti, ecco la nostra recensione.