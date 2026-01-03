Lo studio di Bright Memory: Infinite ha annunciato un nuovo gioco

"Il gioco è attualmente in sviluppo, con un focus su asset artistici e motion capture", si conclude il messaggio, corredato da quattro immagini che mostrano alcuni degli splendidi scenari che troveremo all'interno della campagna.

"In un'epoca di tumulti e con un ordine in frantumi, bande rivali si scontrano nell'ombra, mentre violenza e cospirazioni si diffondono silenziosamente per le strade."

Un progetto molto interessante

Se è vero che Bright Memory ha impressionato tutti fin dal suo annuncio, il nuovo progetto di FYQD-Studio sembra ancora più interessante, grazie a un'ambientazione storica fondamentalmente inedita e alla qualità tecnica che già emerge dalle prime immagini.

Il periodo della Repubblica di Cina ha avuto una forte rilevanza storica: istituita dopo la Rivoluzione Xinhai, che ha posto fine agli oltre duemila anni di dominio imperiale, la Repubblica è caduta nel 1949 con la sconfitta del Kuomintang e la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Messo in guardia da alcuni utenti rispetto a un periodo storico potenzialmente "sensibile", l'autore ha assicurato che trama e personaggi del gioco saranno completamente fittizi, dunque l'ambientazione fungerà da mero sfondo alle vicende dei protagonisti.