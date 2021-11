Bright Memory: Infinite, la recensione dello sparatutto di FYQD-Studio

Originariamente immaginato come parte della line-up di lancio per la nuova console Microsoft, il gioco, in realtà, non è ancora approdato su Xbox, optando per un più semplice debutto su Steam , dove sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti che hanno acquistato il prequel, Bright Memory , che costa appena 8,19€. Troppo bello per essere vero? Scopriamo come stanno davvero le cose nella recensione di Bright Memory: Infinite .

Ai tempi dell'annuncio per Xbox Series X|S, circa un anno e mezzo fa, Bright Memory: Infinite è stato presentato come un'esperienza sparatutto in prima persona frenetica e spettacolare, condita da tecnologie sofisticate come il ray tracing e da un sistema di combattimento sfaccettato, che consentiva di alternare letali fendenti e raffiche di mitra. Un progetto molto interessante, a maggior ragione visto che è stato sviluppato da un'unica persona, Zeng "FYQD" Xiancheng.

Individuato in una sorta d'isola galleggiante sull'artico l'epicentro di un'anomalia legata alla misteriosa energia , Sheila viene incaricata di recarsi sul posto e affrontare le truppe della SAI prima che raggiungano il proprio obiettivo. Ad attenderla, però, trova non solo squadre di spietati mercenari, ma anche qualcosa di diverso: una forza antica che è stata risvegliata e che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Gameplay

Bright Memory: Infinite, una sequenza di combattimento con la spada

Al netto di qualche incertezza con i controlli dei quick time event sfruttati nella fase introduttiva, il gameplay di Bright Memory: Infinite appare fin da subito entusiasmante. Merito del repertorio a disposizione di Sheila che, come accennato, può non solo imbracciare quattro differenti armi da fuoco e sparare ai nemici, ma anche utilizzare una spada ad alta tecnologia e un modulo che incanala l'energia cinetica per sprigionarla in maniera tanto spettacolare quanto devastante.

Il risultato è un mix di meccaniche in grado di aggiungere un sorprendente spessore all'esperienza, specie negli scontri più difficili. La parola d'ordine è "varietà": si possono eliminare alcuni bersagli con raffiche che restituiscono un feeling alla Call of Duty, attivare la stasi per bloccare a mezz'aria un avversario come in Bulletstorm e quindi affettarlo con la lama prima ancora che tocchi terra, oppure eseguire una delle manovre che è possibile apprendere nel corso della campagna.

Raccogliendo alcune reliquie si accede, infatti, a una schermata dei potenziamenti che consente di rendere più efficaci gli strumenti a propria disposizione, aggiungere moduli extra alle armi da fuoco e sbloccare colpi dirompenti, come un pugno a energia in corsa o uno schianto dall'alto. Non è tutto: Sheila può usare la spada per deflettere gli attacchi e aprirsi un varco nella difesa del nemico di turno, oppure scattare rapidamente di lato per evitare i colpi.

Se a questo impianto aggiungiamo le quattro armi da fuoco che si ottengono durante la campagna (il fucile d'assalto iniziale, il fucile a pompa, il fucile di precisione e una pistola automatica con proiettili elettrici), viene fuori il quadro di un sistema di combattimento davvero sfaccettato, che si esprime al meglio contro i nemici comuni ma sa farsi valere anche nei boss fight.

Bright Memory: Infinite, uno dei boss fight

FYQD-Studio ha tuttavia voluto introdurre nel gioco anche una serie di sezioni sperimentali, diciamo così, a cominciare da un platforming a base di doppi salti e rampino che funziona discretamente bene, almeno finché non ci viene chiesto di eseguire un wall running che va a buon fine una volta sì e tre volte no, facendoci spesso sfracellare al suolo incolpevoli.

C'è poi la sequenza di guida che si era vista ai tempi del primo trailer, in cui ci si mette al volante di una fuoriserie equipaggiata con un lanciamissili e si copre un determinato tragitto, anche se le sensazioni in questo caso non sono entusiasmanti. Infine una noiosa fase stealth in cui, non si sa perché, Sheila decide di doversi nascondere ai nemici anziché affrontarli a viso aperto, procedendo accucciata e brandendo una mannaia per eliminarli silenziosamente arrivandogli alle spalle.

Bright Memory: Infinite, la fase stealth in cui dobbiamo celarci alla vista dei nemici e finirli con una mannaia

Per fortuna si tratta di parentesi che si esauriscono in fretta e ci riportano al focus principale di Bright Memory: Infinite, mentre le schiere dei nemici si arricchiscono di nuove e minacciose unità, la cui scarsa intelligenza artificiale viene mascherata abbastanza presto, e da boss sempre più grossi e cattivi, pronti a chiudere in bellezza una campagna che ha però una durata estremamente risicata: la si completa in appena due ore.

Considerando il prezzo di vendita irrisorio e il fatto che l'intero progetto sia frutto del lavoro di una sola persona, che peraltro l'ha portato avanti fondamentalmente nel tempo libero durante gli ultimi tre anni, tutto torna. Nel concreto, tuttavia, il gioco non è che una sorta di pitch, un semplice assaggio in vista di qualcosa di più strutturato e importante, che ci auguriamo possa concretizzarsi in futuro.