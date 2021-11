CES 2022: il premio Best of Innovation va al Philips Momentum 559M1RV, progettato per Xbox

Il comitato del CES elargisce un sacco di premi, ma il Best of Innovation nella categoria Gaming, quest'anno reclamato dal monitor di grandi dimensioni Philips Momentum 559M1RYV, è uno dei più ambiti in un momento in cui i videogiochi stanno trainando una parte rilevante dell'intero mercato della tecnologia. Il monitor Philips è infatti progettato per Xbox Series X|S e nella versione aggiornata, quella che si è aggiudicata il premio, ha corretto il tiro rispetto al modello originale con l'implementazione della connettività HDMI 2.1 e del refresh da 120 Hz.

Philips Momentum 559M1RYV: dimensioni da televisore, ma tecnologia da monitor

Il Philips Momentum, pensato per dare il massimo con Xbox ma utilizzabile anche con PC e altre console, è un monitor da salotto da 55 pollici con tempi di risposta da gaming e un'ottima luminosità che sposa il design di una TV di fasci alta, aggiungendoci una potente soundbar integrata Bower & Wilkins. Ed è un'aggiunta importante, assieme all'illuminazione Ambilight reattiva che proietta motivi di luce coerenti con le immagini a schermo in modo da aumentare la percezione di ampiezza dell'esperienza, per dare un senso a uno schermo VA che si deve confrontare con pannelli OLED ormai venduti a prezzi decisamente interessanti. Qui la recensione del modello originale. Qui invece i nuovi modelli da scrivania della serie Philips Momentum. Di seguito le caratteristiche tecniche del modello aggiornato del Philips Momentum 55.

Scheda tecnica Philips Momentum 559M1RYV