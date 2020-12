Philips Momentum 558M1RY: la recensione di un monitor bello grosso

La recensione del monitor Philips Momentum 558M1RY ci piazza sulla linea tra console e PC da gioco con un 55 pollici 4K 120Hz da 1299 euro che include la connettività DisplayPort, utile per sfruttare al massimo le ultime generazioni di schede video e necessaria per godere del refresh massimo in 4K, una funzionalità che al momento è vincolata all'utilizzo con il PC. L'attuale versione dello schermo non include infatti la connettività HDMI 2.1, a quanto pare in arrivo in una revisione futura, e laddove l'HDMI è l'unica opzione il monitor Philips risulta confinato al 1440p per poter godere dei 120Hz. Non ci aspettiamo, va detto, un'abbondanza di titoli di alto profilo tecnico destinati a superare i 60 frame per secondo su PS5 o Xbox Series X, ma si tratta comunque di una mancanza di cui tenere conto, almeno in attesa del modello aggiornato. Nel frattempo, però, possiamo valutare la qualità complessiva di un pannello che pur rientrando nella categoria dei monitor guarda senza alcun dubbio al gaming da divano, a partire dalle dimensioni per arrivare alla potente soundbar integrata di Bower and Wilkins.

Caratteristiche

Il Momentum 558M1RY è un monitor pesante, da spostare e montare in due, complice una massiccia soundbar integrata che va anche a caratterizzare il design frontale, per il resto sobrio tra cornici sottili e una staffa di sostegno lunga ed elegante che tiene lo schermo ben stabile. In linea quindi più con un televisore che con un monitor, tolta la possibilità di inclinare sull'asse verticale un pannello che è pensato per essere utilizzato anche con un PC e non rinuncia a un pizzico di ergonomia. Ma tra dimensioni e resa dei pixel non è certo adatto al lavoro da scrivania, complice un peso massiccio dovuto al sostegno da monitor combinato con la voluminosa soundbar, benché abbia caratteristiche che lo rendono adatto anche a chi lavora con le immagini.

La tecnologia VA utilizzata per il pannello è infatti inferiore a quello dei nuovi OLED, ormai vicini al prezzo del display Philips che costa 1300 euro circa, ma non soffre di burn in con le immagini fisse, risultando ben più adatto a una soluzione che comunque tra le proprie caratteristiche include la versatilità. Il suo campo, comunque, è quello di film e videogiochi laddove comunque si sente il peso del 95% della copertura dello spazio di colore DCI-P3 che diventa del 104% per lo spazio di colore NTSC e del 125% per quello sRGB. Il tutto condito da una latenza dichiarata di 4 millisecondi e una profondità del colore di 10-bit che resta tale fino al 4K a 60Hz, scendendo a 8-bit quando il segnale arriva al 4K a 120Hz. Il contrasto invece è di 4000:1 ed è sempre merito della tecnologia VA di un pannello che vanta anche Local Dimming da 144 zone e una luminanza media di 1000 nit.