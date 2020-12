KFA2 GeForce RTX 3070 SG: la recensione

La recensione della KFA2 GeForce RTX 3070 SG ha per protagonista un modello che pur essendo annoverabile tra quelli economici, a patto ovviamente di trovarlo al giusto prezzo, è pensato per offrire alcuni extra tutt'altro che scontati anche per modelli di fascia superiore. Vanta inoltre un raffreddamento piuttosto importante e potrebbe dare qualche soddisfazione in overclock, nonostante alimentazione e frequenze analoghe alla versione NVIDIA che piazzano anche questo modello dalle parti della GeForce RTX 2080 Ti, come sappiamo forte di prestazioni molto elevate in 1440p e di una potenza spesso più che sufficiente per giocare senza troppi problemi in 4K.

Caratteristiche

La prima cosa che colpisce della GeForce RTX 3070 Serious Gaming di KFA2, che come sappiamo è il marchio europeo di GALAX, sono le dimensioni piuttosto importanti. Si allunga infatti per 329 millimetri, occupa 2.5 slot e sfoggia un corpo centrale decisamente ingombrante che si appoggia al chipset della nostra scheda madre. Lascia però parecchio spazio ai lati per far defluire l'aria dai corposi dissipatori e distrae dalle dimensioni con una generosa illuminazione che si irradia dalle ventole, sfruttando un gran numero di piccole pale trasparenti. La confezione include inoltre una lunga staffa di sostegno tutta trasparente e puntellata da LED RGB che contribuisce a incrementare il volume di fuoco dell'illuminazione. Serve invece a migliorare la ventilazione del sistema la terza aggiunta che riprende il concept della ventola posteriore delle GeForce RTX FE 3080 e 3090.

Nel pacchetto è infatti inclusa una quarta ventola opzionale, di tipo pull, che può essere agganciata al retro della scheda con una leggera pressione e potenzia il flusso d'aria all'interno di un case, migliorando leggermente anche l'efficacia del raffreddamento della scheda. Tra l'altro, pur essendo in plastica e non certo di lusso, la ventola aggiuntiva riprende i fregi impressi sul backplate in metallo, con un vistoso simbolo bianco che sdrammatizza un'aggiunta che incrementa notevolmente lo spessore della scheda. Abbastanza, va detto, da toccare le memorie se installata sul primo slot PCIe in una classica scheda madre ATX come la GIGABYTE X570 AORUS Master. Ma si tratta di un'aggiunta del tutto opzionale che può comunque essere sfruttata senza problemi anche sulla nostra scheda madre cambiando slot alla scheda o utilizzando una prolunga per il posizionamento in verticale.

Sotto al guscio, invece, pulsa il chip GA104 nella sua versione più potente, con 17,4 miliardi di transistor per 5888 CUDA core di cui metà in grado di diventare core Int32 e frequenze stock identiche alla Founders Edition. Si accontenta quindi di un clock base 1500MHz, un clock in boost di 1725MHz e 8 GB di memoria GDDR6 da 14 Gbps fermandosi agli stessi 220W di TDP e allo stesso singolo slot ausiliario da 8-pin del modello NVIDIA. Ma gode di un sistema di raffreddamento più importante e potrebbe dare soddisfazioni in quanto a temperature e forse anche in termini di overclock. D'altronde al di sotto di determinate frequenze l'architettura Ampere ha dimostrato di poter mantenere una buona efficienza, complici ottimizzazioni che includono Tensor core di terza generazione, RT core di seconda generazione e transistor a 8 nanometri Samsung. I Tensor core, tra l'altro, diminuiscono rispetto alla serie precedente, ma sono di 2.7 volte più efficienti. I core dedicati al ray tracing invece aumentano, seppur di poco, mettendo sul piatto anche un miglioramento di 1.7 volte che come abbiamo visto è finalmente in grado, assieme al DLSS 2.0, di compensare il peso della pesante illuminazione basata sulla fisica. Certo, il parco titoli dotato di pieno supporto per le tecnologie non è ancora elevatissimo, ma si sta ingrossando proprio in questo periodo e può contare su pezzi da novanta come Watch Dogs: Legion, il nuovo Call of Duty e Cyberpunk 2077.

Il merito della diffusione del DLSS 2.0, punta di diamante dell'offerta NVIDIA, è dovuto anche a un'implementazione sempre più semplice e destinata a diventare quasi automatica, sempre che tutto vada per il verso giusto, con le versioni future. Nel frattempo ci auguriamo che l'ottimizzazione del ray tracing si evolva, con benefici per tutte le schede di nuova generazione che guardano anche ai tempi di risposta nell'ottica del gaming competitivo. In casa NVIDIA la tecnologia che si occupa di questo si chiama Reflex e come abbiamo già visto riduce ulteriormente le latenze del sistema, aiutando il giocatore in quei frangenti in cui pochi millisecondi possono valere molto. Inoltre in futuro sarà implementato qualcosa di simile alla Smart Access Cache, e ci aspettiamo miglioramenti all'esperienza di gioco, se non altro negli open world, anche dalla tecnologia RTX IO, pensata per trasformare una SSD in una sorta di RAM più lenta ma comunque rapida, grande e capace di ridurre i caricamenti al minimo grazie alla decompressione dei dati effettuata direttamente dalla GPU. Inoltre la suite RTX, già migliorata nettamente grazie al green screen e alla cancellazione dei rumori di fondo affidate all'intelligenza artificiale, sta per accogliere il nuovo Omniverse Machinima, un tool per creare video con asset di gioco spettacolari grazie anche all'implementazione del ray tracing.