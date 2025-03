NVIDIA ha lanciato una versione sperimentale di Project G-Assist System Assistant

La cosa interessante di Project G-Assist System Assistant è che non si limita a suggerire delle modifiche , bensì effettua l'analisi dei colli di bottiglia, migliora l'efficienza energetica e può anche overclockare la GPU per ottenere il massimo delle prestaziooni.

Come già riportato, G-Assist si pone come un vero e proprio assistente IA, progettato per ottimizzare il sistema in tempo reale , modificare le regolazioni in-game, monitorare le prestazioni e persino controllare le periferiche, tutto attraverso una serie di semplici comandi vocali o testuali.

Le novità non finiscono qui

Annunciato lo scorso giugno, NVIDIA G-Assist non è l'unica novità comunicata dall'azienda nelle scorse ore. È infatti stato pubblicato un corposo aggiornamento della NVIDIA App che introduce alcune importanti migliorie rispetto alla funzione di override del DLSS.

Gli utenti con driver GeForce Game Ready o NVIDIA Studio 572.83 WHQL o successivi potranno infatti personalizzare il ridimensionamento della risoluzione fra il 33% e il 100%, scegliendo qualsiasi preimpostazione DLSS per adattare l'esperienza alle proprie esigenze.

E poi c'è il DLSS 4, che debutta ufficialmente in titoli di punta come Enlisted, Karma: The Dark World, The First Berserker: Khazan e Warhammer 40.000: Darktide. Il supporto di DLSS 4 con Multi Frame Generation permette miglioramenti incredibili, con prestazioni fino a 4,3 volte superiori in 4K su GPU GeForce RTX serie 50.

Gli amanti dei classici potranno godersi la demo di Half-Life 2 RTX, che abbiamo provato e che mostra le qualità della piattaforma RTX Remix con texture, modelli e ambientazioni completamente rivisitate, oltre al supporto completo di DLSS 4.

Remedy Entertainment porterà DLSS 4 anche nel suo prossimo progetto, FBC: Firebreak, garantendo una grafica mozzafiato con Full Ray Tracing, mentre Kingdom Come: Deliverance 2 sfrutta il modello AI DLSS Super Resolution Transformer per un realismo senza precedenti.