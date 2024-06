NVIDIA G-Assist è il nuovo assistente basato su IA che potrebbe rivoluzionare il gaming

Dopo avere messo in mostra le potenzialità del nuovo NVIDIA RTX AI Toolkit e le ultime evoluzioni di NVIDIA ACE, la casa verde ha presentato Project G-Assist, un assistente virtuale in-game basato su intelligenza artificiale che potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i videogiochi. Il progetto di NVIDIA consiste in un insieme di strumenti che si concretizzano nella creazione di un chatbot con il quale i giocatori possono interfacciarsi per chiedere le più disparate informazioni relative al gioco, senza passare da browser esterni o da motori di ricerca. Ecco tutti i dettagli su NVIDIA G-Assist.

NVIDIA ha messo in mostra una tech demo con due esempi pratici: un assistente di gioco che aiuta il giocatore con una guida in tempo reale e un assistente di sistema che ottimizza e imposta automaticamente il PC per ottenere le massime prestazioni.

Project G-Assist è in grado di ricevere alcuni input da parte del giocatore, come una richiesta vocale o testuale, affiancati dal contesto di gioco o persino dalla telemetria dell'applicazione stessa. Tutto questo viene indirizzato ad un modello di intelligenza artificiale che trasforma il contesto in un modello linguistico, arricchito dal database di informazioni fornite dagli sviluppatori. Questi modelli possono essere eseguiti nel cloud o direttamente sul dispositivo.

I più attenti ricorderanno che ben sette anni fa, NVIDIA utilizzò il nome G-Assist per mettere in scena uno dei "pesci d'aprile" più riusciti della storia, promettendo l'arrivo di un assistente in grado di automatizzare il gameplay e sostanzialmente di cheattare senza l'intervento diretto del giocatore.

La tech demo con Ark Survival Ascended

La demo di NVIDIA G-Assist su Ark Survival Ascended

NVIDIA ha collaborato con Studio Wildcard per creare una dimostrazione delle potenzialità di G-Assist su Ark Survival Ascended. Grazie alla nuova funzionalità della casa verde, le informazioni che al momento devono essere ricercate in rete, possono essere richieste direttamente all'assistente in-game: "Qual'è la migliore arma per iniziare il gioco?", "Dove posso trovare i materiali per la sua fabbricazione?", "Come faccio a salire di livello?", G-Assist può rispondere a questo e a tanto altro.

L'assistente di NVIDIA è persino in grado di riconoscere l'azione a schermo e di fornire informazioni contestuali: nel caso specifico il giocatore ha richiesto indicazioni specifiche sui dinosauri presenti nella sessione di gioco.

Come abbiamo accennato poi, la funzionalità della casa verde può impostare automaticamente i migliori settaggi di gioco e dell'hardware per fornire le prestazioni desiderate.

Insomma, NVIDIA G-Assist potrebbe davvero cambiare il rapporto con il nostro medium preferito. Al momento però, quello offerto da NVIDIA è solo un possibile assaggio del futuro: G-Assist è ancora in fase di progettazione e bisognerà attendere ancora per poterlo provare con mano.