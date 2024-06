RTX AI Toolkit e RTX AI NIMS: il Computex di NVIDIA è all'insegna dell'intelligenza artificiale

Il Computex 2024 di NVIDIA ha preso ufficialmente il via con il keynote condotto da Jensen Huang. Al centro della scena c'è, ancora una volta, l'intelligenza artificiale e il primo annuncio del team verde è dedicato all'implementazione di quest'ultima. NVIDIA ha infatti presentato RTX AI Toolkit, uno strumento per gli sviluppatori che semplifica l'integrazioni di funzionalità legate all'IA e che fa leva sull'hardware specifico dell'azienda americana, con il potenziale di rivoluzionare lo sviluppo di applicazioni professionali e dei videogiochi.

Con l'intervento di NVIDIA RTX AI Toolkit le risposte sono rapide, coinvolgenti e il tutto può funzionare in locale grazie ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Insomma, stando ad NVIDIA il toolkit RTX AI aiuterà gli addetti ai lavori a colmare il divario tra i nuovi e potenti modelli di intelligenza artificiale disponibili e le esigenze degli sviluppatori di applicazioni e videogiochi.

Le potenzialità del nuovo toolkit sono state messe in mostra utilizzando l'esempio di un LLM integrato in un gioco di ruolo: stando ai tecnici di NVIDIA, seguendo il normale processo di implementazione tramite modello pre-addestrato, le risposte di un NPC risultano generiche, senza contare la grande potenza di calcolo necessaria al corretto funzionamento dell'interazione.

Dopo aver mostrato alcuni dei laptop targati RTX AI che saranno presentati nel corso del Computex 2024, NVIDIA ha svelato un nuovo strumento per l'intelligenza artificiale dedicato agli sviluppatori: NVIDIA RTX AI Toolkit è una raccolta di strumenti e SDK che aiutano gli sviluppatori a personalizzare, ottimizzare e distribuire le funzionalità AI nelle applicazioni Windows e ad orchestrare l'inferenza tra PC e cloud, a seconda delle esigenze dell'applicazione e delle capacità del PC.

NVIDIA RTX AI NIMS e ACE

Il diagramma che mette in mostra il funzionamento di NVIDIA NIMS

I NIMS, acronimo di NVIDIA Inference Microservice, trovano un'applicazione diretta grazie a NVIDIA ACE, uno strumento che è in grado di generare personaggi non giocanti interattivi attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

I modelli IA pre-addrestrati, abbinati alle tecnologie di NVIDIA ACE, danno vita a veri e propri "umani digitali" che possono interagire con gli utenti e che trovano applicazione nei più disparati campi: dalla medicina al gaming, passando per i servizi commerciali.

Grazie alle capacità avanzate delle GPU RTX, i NIMS possono assumere aspetti estremamente realistici, con texture dettagliate e illuminazione in ray tracing e possono girare in locale o in cloud.