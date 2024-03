NVIDIA ACE si mette in mostra con la nuova tech demo Covert Protocol: questo è il futuro dei PNG

Al contrario di Kairos, la demo mostrata alla GDC 2024 creata da Convai, Covert Protocol si basa sulla tecnologia di Inworld AI, una grande piattaforma di NPC AI rivolta allo sviluppo di videogiochi e già celebre per essere stata utilizzata in alcune mod di GTA V e The Elder Scrolls V: Skyrim. Scopriamo insieme le potenzialità di NVIDIA ACE .

L'insieme di questi strumenti può quindi dare vita a NPC dai tratti umani, in grado di dialogare liberamente con il giocatore, di adattarsi a situazioni specifiche e in generale di dare un'immensa profondità al mondo di gioco stesso. Se a tutto questo si aggiungono NVIDIA RTX e le più avanzate tecniche di illuminazione Path Tracing, il realismo dei videogiochi può potenzialmente raggiungere vette mai viste prima.

NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) è un pacchetto di tecnologie che mira allo sviluppo di Digital Human, ovvero NPC basati su IA in grado di dialogare naturalmente con gli utenti e, nel caso specifico, con i videogiocatori. NVIDIA ACE è composta da tre elementi fondamentali: RIVA si occupa del riconoscimento automatico (ASR) e della sintesi vocale (TTS). Grazie a questo strumento gli sviluppatori possono creare personaggi dotati di storie e personalità specifiche che si adattano al contesto di applicazione (o di gioco). Le interazioni dei giocatori e tra gli stessi NPC possono poi essere programmate attraverso NeMo , un modello linguistico personalizzabile, così da rendere coerenti i dialoghi. Infine Omniverse Audio2Face , a cui spetta il compito di trasformare le parole in immagini e di creare automaticamente espressioni facciali a partire da una fonte audio.

La tech demo Covert Protocol

La prima demo di ACE era ambientata in un sushibar cyberpunk

Per dare sfoggio delle potenzialità di NVIDIA ACE, NVIDIA ha mostrato Covert Protocol, una nuova tech demo creata da Inworld AI che spinge il livello di interazione tra PNG a livelli mai visti prima. Il motore AI di Inworld ha integrato NVIDIA Riva per ottenere un riconoscimento vocale quanto più accurato possibile e NVIDIA Audio2Face per la creazione di espressioni facciali realistiche.

Il motore di Inworld adotta un approccio multimodale e lo applica alle prestazioni dei personaggi non giocabili, riunendo cognizione, percezione e sistemi di comportamento con il fine di dare vita a una narrazione realistica e coinvolgente, il tutto renderizzato in tempo reale dall'hardware NVIDIA RTX.

Parlando di Covert Protocol, Kylan Gibbs - CEO di Inworld AI - ha dichiarato: "La combinazione dei microservizi NVIDIA ACE e il motore di Inworld permettono agli sviluppatori di creare personaggi digitali che possano condurre narrazioni più dinamiche e interattive, aprendo nuove possibilità al modo in cui i giocatori decifrano, deducono e giocano".

L'applicazione di NVIDIA ACE non si ferma al mondo dei videogiochi: NVIDIA sta collaborando con Hyppocratic AI per lo sviluppo di un avatar medico in grado di dare indicazioni ai propri pazienti, mentre UneeQ utilizzerà questi strumenti per la creazione di avatar digitali indirizzati al servizio clienti. Insomma, NVIDIA ACE si prepara ad arrivare sul mercato con una serie di progetti che toccano i più svariati segmenti.